Cezar Crețu a câștigat turneul ITF de la baza Match Point-Satu Mare

Cezar Creţu (23 de ani, locul 376 ATP) a câștigat sâmbătă, 29 iunie, finala turneului ITF de la Satu Mare, dotat cu Trofeul ‘’Ion Ţiriac’’ şi premii totale de 25.000 de dolari şi organizat de CS Sănătatea Ergolemn la baza sportivă Match Point!

Finala turneului ITF de la Satu Mare a putut fi urmărită în direct pe Digi Sport 2, dar și pe site-ul digisport.ro și în aplicația Digi Sport de către abonații Digi România.

Creţu, care era favoritul numărul trei al întrecerii, l-a învins în finală pe cehul Martin Krumich (21 de ani, 347 ATP), principalul favorit al turneului.

Este important de precizat că Martin Krumich s-a retras în setul secund. Meciul s-a încheiat cu scorul de 6-2, 3-0.

Pentru Cezar Crețu este al șaptelea turneu ITF câștigat în cariera sa.

”E o mare bucurie pentru mine să joc în țară și mai presus de atât să și câștig. Vreau să mulțumesc Federației Române de Tenis, organizatorilor și celor care s-au implicat în acest turneu.

M-am simțit foarte bine aici și m-am simțit foarte bine aici. Cu siguranță voi reveni și în viitor. Faptul că am avut fanii în tribune mi-a dat energie pe parcursul meciurilor și în momentele mai grele.

Vreau să le mulțumesc celor care îmi sunt alături zi de zi, celor de la Academia Hănescu care fac o treabă grozavă. Mă bucur că reușesc să am rezultate constante.

Aștept în continuare cât mai multe turnee de acest gen în România pentru că sunt o oportunitate bună pentru jucători. Sper să dăm noi ca jucători români cât mai multe motive de bucurie pentru fani.”, a spus Cezar Crețu la festivitatea de premiere.

De remarcat că în semifinale am avut trei români.

Cezar Crețu – Nicolas David Ionel 6-4, 7-6

Martin Krumich – Ștefan Paloși 5-7, 6-1, 6-1

Pe tabloul principal am avut sportivi din Cehia, Slovacia, Ungaria, Italia, Ucraina, Marea Britanie, Rusia și România.

Felicitări organizatorilor și mai ales inimosului Călin Panas cel care a demonstrat în ultimii ani că visul de a aduce și de a organiza la un nivel înalt competiții ITF poate deveni realitate.

Sătmărenii s-au bucurat de un turneu puternic cu jucători valoroși din clasamentul ATP.