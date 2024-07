De-un EURO speranță! ”God Save The King” sau ”Viva El Rey”?

Anglia- Spania e finala de la EURO 2024. Hai s-o privim ca pe un duel de șah…rege versus rege. Ca între monarhii. Ca între două Case Regale. Charles vs Filip al VI-lea.

Primul ne e drag și am ține cu regatul lui doar pentru că e de ceva vreme considerat a fi unul de-al nostru. Un excelent ambasador al Transilvaniei cu proprietăți la doi pași de Satu Mare în superbul sat maramureșean BREB. În ciuda problemelor de sănătate, Charles a nost și-a găsit timp să felicite Naționala lui Southgate și să scape, involuntar sau NU, și un sfat tipic umorului englezesc.

“Aş dori să vă încurajez să câștigați înainte de a fi nevoie de goluri miraculoase în ultimul minut sau de un penalty. Sunt sigur că ritmul cardiac şi tensiunea arterială ale naţiunii ar fi mult mai uşurate”, a glumit monarhul. “Mult noroc Angliei” a fost mesajul Regelui Charles…Ne aducem aminte de gluma de prost gust făcută de Nicolae Ceaușescu după ce Steaua a câștigat Cupa Campionilor la lovituri de departajare cu Barcelona… “Când ne-am întors acasă cu Cupa, Nicolae Ceaușescu a organizat o recepție mare in onoarea noastra. Atunci a venit la mine si m-a felicitat, dar mi-a zis ca trebuie sa câștig si alte trofee in continuare. Si, daca e posibil, să câștig in 90 de minute, deoarece in prelungiri nu este eficient” e povestea antrenorului Emerich Ienei despre întâlnirea cu fostul președinte…

Despre Filip al VI-lea , noi românii știm mai puține…Tatăl său, Juan Carlos I e ceva mai cunoscut mai ales că, dacă tot am pomenit de momentul finalei de la Sevilla, el e cel care năucit că Barcelona a pierdut finala nu s-a mai dus să facă premierea deși era în tribuna oficială…Iar steliștii s-au servit singuri…Cât despre Filip al VI-lea iată că s-au împlinit zece ani de la urcarea lui pe tron ( n.r. 19 iunie 2014). Pentru statisticieni… Regele Felipe al VI-lea și Regina Letizia au vizitat România în anul 2009 (în calitate de Principe și Principesă de Asturia)…

Cum ne împărțim între regi, căci la fotbal în finală nu există remiză. Charles sau Filip…parcă aș merge pe God Save The King…Nu că imnul Spaniei nu e fredonabil…dar n-are puterea versurilor!

Cât despre fotbal…Dacă scoatem regii din calcul, Spania îl are pe Yamal și ne-ar încânta să-l vedem pe adolescentul ăsta câștigând trofeul la o zi după împlinirea vârstei de 17 ani.

În schimb aș vrea Anglia și pentru că deși sunt cei care au inventat fotbalul ei n-au niciun trofeu continental. Au câștigat o Cupă Mondială acasă la ei în 66 doar că altfel ar fi stat lucrurile dacă VAR-ul își putea face de cap și acum 58 de ani. Mai e și Southgate, care indiferent de rezultatul de duminică va rămâne în mintea mea antrenorul turneului…Sincer, miercuri seară, Southgate a făcut o dublă mutare îndrăzneață. I-a înlocuit pe Kane și pe Foden. Niciunul nu voia să iasă, amândoi s-au supărat. Puțini antrenori ar fi renunțat la golgheterul all-time al naționalei și la cel mai tehnic jucător în minutul 81. Dar el a riscat și ce inspirație!

Palmer, care l-a schimbat pe Foden, a oferit assistul. Watkins, golul, după o execuție dificilă, neașteptată, un șut din întoarcere printre picioarele lui De Vrij, la colțul lung, chiar lângă bară.

Acum să vedem ce ne rezervă marele meci de la Berlin. Intră Spania în istoria fotbalului cu al patrulea trofeu continental sau vom cânta cu toții… It-s coming , home! Să fie football-show.

Și mai e un amănunt…vom avea în teren patru jucători de la Manchester City unde Pepp e antrenor! Foden, Rodri, Stones și Kyle Walker.

Florin Mureșan