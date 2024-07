De-un EURO speranță! Statistici …semifinale

Am ajuns la ziua primei semifinale. Spania-Franța, ce-ți poți dori mai mult ca iubitor de fotbal decât un astfel de meci între două națiuni fotbalistice obișnuite să producă spectacol, can can, cabaret…

E și ziua în care microbistul român stă cu ochii și pe debutul european al FCSB-ului…Campioana României își începe aventura prin preliminariile Ligii Campionilor prin coclaurile din San Marino. A trecut o veșnicie , iar cei mai tineri abia mai găsesc și pe youtube imagini de pe vremea când Steaua lua Cupa Campionilor cu Barcelona, la Sevilla, juca semifinală cu Benfica și apoi finală cu un AC Milan de vis …Ei au rămas tot acolo, SUS…Barcelona, Milan, Benfica, la masa bogaților, noi nici măcar la firimituri nu prea mai ajungem…Bine c-am ajuns totuși la EURO , unde în topul suporterilor am fost pe podium. Am zice chiar că am fost primii dacă luăm în calcul că nemții și turcii au fost acasă.

………………………………..

Dintre cele patru semifinaliste doar Anglia nu a câștigat vreun European…A fost aproape acum trei ani când a pierdut acasă, finala, cu Italia la lovituri de departajare…Acum pare că s-au pregătit pentru penalty-uri , rămâne de văzut dacă vor avea puterea de a și ajunge , din nou, în ultimul act.

Olanda are un ușor avantaj în fața băieților din Insulă…A jucat cu o oră mai puțin la acest EURO. ”Portocala mecanică” n-a prins prelungiri , 3-0 cu România în optimi și apoi 2-1 cu Turcia în sferturi. În vreme ce englezii au bifat 120 de minute și cu Slovacia și apoi și cu Elveția. Va conta oare acest amănunt în semifinala de miercuri?

……………………………………….

Mă uitam peste semifinalele ultimelor șase ediții de EUROPEAN. La drept vorbind rețeta de anul acesta e cea mai atrăgătoare… În 2020 Italia a bătut Spania la lovituri de departajare iar Anglia a trecut de Danemarca, 2-1. Ce a urmay în finală…se știe.

Apoi în 2016 am avut Țara Galilor în semifinale. Cum s-or fi strecurat galezii acolo, doar ei o știu. Portugalia a bătut Țara Galilor într-un meci fără istoric, 2-0 iar Franța a trecut de Germania cu același scor. La final Cristiano a ridicat trofeul.

În 2012 Spania a luat trofeul…0-0 în semifinale și 4-2 la penalty uri cu Portugalia. Italia a bătut Germania cu 2-1…Finala s-a lăsat cu măcel…4-0 pentru iberici.

În 2008 Am avut Turcia și Rusia în semifinale. Turcia a pierdut, 2-3 cu Germania cu gol marcat de Lahm în minutul 90. Iar Spania…3-0 cu Rusia și apoi 1-0 în finală cu reușita lui Torres.

2004 a adus povestea Greciei…În Portugalia debutantului la EURO, Ronaldo Cristiano. 1-0 în semifinala cu Cehia și apoi același scor cu Portugalia …Pentru iubitorii de statistici…Otto Rehhagel vă mai spune ceva? El i-a făcut pe greci campionii EUROPEI. Acum a ajuns la 85 de ani…

În fine…2000, anul în care România juca sferturi , 0-2 cu Italia. Macaronarii lui Pippo Inzaghi ajungeau în finală după 0-0 ( 3-1) cu Olanda în semifinale…Doar că Franța a fost prea puternică atunci. 2-1 în semifinale cu Portugalia și tot așa și-n finală…

Tragem linia…Portugalia are patru prezențe în semifinale din 2000 încoace .Spania ajunge tot la patru prezențe cu cea din 2024. Italia-3, Franța-3, Olanda-3, Germania-3, Anglia-2, Turcia, Rusia,Grecia, Țara Galilor, Cehia câte una…cu mențiunea că grecii au mers până la capăt.

Florin Mureșan