Liga a 3-a. Obiectiv clar pentru CSM Olimpia Satu Mare: PROMOVAREA

CSM Olimpia Satu Mare a sunat adunarea și a început deja de ieri pregătirile pentru noul sezon al Ligii a 3-a.

Chiar dacă noua ediție de campionat din eșalonul trei are încă multe necunoscute iar prima etapă e programată abia la finalul lunii august, conducerea clubului municipal a considerat că lotul are nevoie de o pregătire bună. În plus , primele meciuri din Cupa României, faza națională sunt programate pe 31 iulie.

La stadion, la ora 10 , la primul antrenament s-au prezentat 23 de jucători, dintre care 10 sunt în probe.

Din lotul sezonului trecut au lipsit motivat câțiva jucători, iar noua achiziție, portarul Bogdan Miron a absentat deoarece în aceste zile susține la București examenele pentru licența de antrenor.

”Sunt câțiva jucători care se vor alătura lotului în zilele următoare și în plus suntem încă în negocieri și cu alți jucători așa că nu putem vorbi încă de un lot definitivat” a spus team-managerul Alexandru Botoș.

Zece amicale și …Cupa României

Programul de pregătire a fost anunțat de conducerea clubului iar până pe 31 august, data primului meci din campionat, CSM Olimpia Satu Mare va disputa cel puțin zece meciuri de verificare și în plus va avea și meciuri , sperăm cât mai multe, în primele tururi ale Cupei României. Printre adversarii din meciurile de pregătire se numără formații din Ungaria și România. E deja o tradiție participarea la turneul de la Cigánd, și de asemenea amicalul cu DEAC la Debrecen.

Primul test chiar în acest weekend, când CSM Satu Mare se va deplasa la Cigánd, Ungaria, unde va participa la turneu alături de echipa locală, Cigánd, Nyíregyháza Spartacus II, Kisvárda Master Good II. La acest turneu băieții noștri vor avea un joc vineri, iar sâmbătă vor juca pentru medalii.

Printre adversarii din amicale ar mai fi Gloria Bistrița-Năsăud, Minaur Baia Mare și nou promovata Oașul Negrești-Oaș. Cantonamentul echipei va avea loc pe plan local, în perioada 29 iulie – 3 august.

Obiectivul: promovarea în Liga 2

Istvan Mureșan, directorul CSM Olimpia Satu Mare, a transmis la reunirea lotului, în mica ședință din vestiar, obiectivul echipei pentru acest sezon: promovarea în Liga 2.

„Obiectivul este clar, vrem promovarea în Liga 2, la asta să vă gândiți tot timpul, atât în perioada de pregătire cât și în campionat! Sunt câțiva jucători care nu se află la reunire și vom mai aduce și alții în lot” a punctat oficialul de la CSM Olimpia.

Alexandru Botoș, team managerul clubului, a adresat și el un mesaj de bun venit : „Este un joc de echipă, trebuie să fiți altruiști. Sunt puține perioadele în care aș vrea să vă cer să fiți egoiști. Totuși, urmează o perioadă în care trebuie să fii egoist, să acumulezi pentru tine cât mai mult, pentru ca atunci când începi campionatul să poți să fii la nivel maxim. Vă doresc spor la treabă! S-a schimbat foarte mult fotbalul în ultimii 20 de ani, nu vor mai fi atât de multe alergări fără minge, 3.200 făceam eu până-mi venea acru. În schimb, va fi intensitate mare și trebuie să vă implicați 100%! Dacă acum vă implicați total, totul devine automatism și la meci nu trebuie să vă forțați”.

”Am vrut să ținem cât mai mulți jucători din lotul de anul trecut. Totuși, avem jucători în probe și mai trebuie să vină. Obiectivul este promovarea în Liga a 2-a. Avem 7 săptămâni de pregătire plus una, am stabilit un cantonament din 29 iulie până în 3 august, pe plan local. În această perioadă am fixat deja 9 meciuri de pregătire și ne mai dorim alte două, care depinde de Cupa României. Pentru jucători, mesajul este clar: urmează o perioadă în care trebuie să fie egoiști, să acumuleze cât mai multe pentru ei și la începutul campionatului să fie la capacitate maximă. Pe suporteri îi așteptăm în continuare în număr mare la stadion, cum au fost și la ultima etapă. Contează foarte mult susținerea lor!”, a mai spus Alexandru Botoș .

„Aveți un obiectiv pe care trebuie să-l realizați cu încredere, muncă multă, disciplină și cu tot ceea ce se poate. Trebuie doar să-ți dorești” a transmis și antrenorul Ritli Zoltan.

Din staff-ul tehnic face parte Ritli Zoltan, antrenor principal precum și Istvan Svarzkopf, antrenor secund, Ovidiu Suciu, antrenor cu portarii și Ciprian Prodan. Vlad Silaghi e masseur, Edomer Szilagyi-asistent medical iar Laszlo Szilagyi, medical echipei.

Întâmpinați de suporteri…

La primul antrenament jucătorii au avut parte de o surpriză. Aceștia au fost întâmpinați de un grup de suporteri inimoși, care au venit la stadion, pentru a-i saluta pe băieți și de a-i asigura de susținere.