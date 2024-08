Organizatorii au anunțat programul Zilelor Sportului Careian 2024

La începutul acestei săptămâni, mai precis luni 26 august 2024, a avut loc întâlnirea de lucru în care a fost stabilit programul și au fost anunțate etapele care vor fi parcurse cu ocazia Zilelor Sportului Careian, ediția a doua, eveniment ce va avea loc în perioada 30 august – 1 septembrie 2024.

Tot la acest sfârșit de săptămână la Carei are loc deja tradiționalul Festival de handbal. Memorialul ”Mircea Dohan” a ajuns la ediția a 12-a și aduce din nou la Carei nume importante din lumea handbalului românesc.

Programul de desfasurare a tuturor activitatilor structurate pe ramuri de sport

Festivitatea de deschidere „ZILELE SPORTULUI CAREIAN”

Vineri 30 august 2024 incepand cu ora 18.00, in parcul Castelului Karolyi unde rand pe rand reprezentantii cluburilor si asociatiilor sportive se vor prezenta in fata publicului. Această a II-a editie va debuta cu o prima activitate unde Clubul Copiilor din Carei va fi reprezentat pentru inceput de Glib Ana si Pasca Adrian.

Activitatea se numeste” IN LUMEA DANSULUI”

Vineri 30 august 2024 incepand cu ora 21.00 iubitorii mersului cu bicicleta sunt invitati de RANNDONNERS CAREI si RETRO BIKERS CAREI impreuna cu domnii Nagy Norbert, Juhasz Tamas si Centea Aurelian, sa va impodobiti bicicletele pentru aceasta cursa care se va derula pe un traseu prestabilit.

Sambata, 31 august ora 09.30 la stadionul Municipal din Carei, CSM Victoria Carei va sustine cu copiii un antrenament demonstrativ cu 40 de copii COORDONATI DE Nintas Razvan

Sambata, 31 august ora 09.30 la intrarea in parc de pe str. 1 decembrie (la groapa) ACS Daliana fotbal fete, indrumati de dl. Jurj Nicusor, vă provoacă la un concurs de ”duble”, vă va demonstra cateva tehnici de lovire a mingii si de asemenea elemente de tehnica individuala si colectiva. Sambata, 31 august, ora 16.00, in parcul Castelului Karolyi, in fata intrarii in cafeneaua de la castel, dna Virag Szabo Andrea invita toti iubitorii si practicantii de aerobic sa i se alature. Denumirea activitatatii – Soundtrack-workout

Sambata, 31 august, ora 16.00, in parcul Castelului Karolyi vis-a-vis de manej Airsoft Carei condus de dl Toader Alin va invita sa vizitati expozitia cu replici airsoft si echipamente airsoft, sa luati parte la o demonstratie si să vă testati abilitatile prin tragerea la tinte.

Sambata 31 august ora 16.00 in parcul castelului Karolyi la intrarea in fostul cinematograf dl. Mircea Podoba invita iubitorii si admiratorii tenisului de masa sa faca schimb de mingi, sa asistati la cateva tehnici de lovire a acesteie in schimburile demonstrate de cei mai priceputi.

Sambata 31 august ora 17.00 in parcul Castelului Karolyi la intrarea principala in castel sunteti invitati de dl. Mille Janos la o expozitie de karting, sa vizionati o demonstratie de maiestrie in conducerea acestora si multe activitati interactive.

Sambata 31 august ora 18.00 pe terenul de sport din parcul Castelului Karolyi sa fie BASCHET. Baschet Club Promo Carei va provoaca sa participati cu echipa la STREETBALL. Vor fi 4 categorii la care va puteti inscrie: mini (copii nascuti 2012-2013); U13; U15 si U18 ++++.

Duminica 01 septembrie ora 17.00 pe platoul din fata manejului din parcul castelului Karolyi domnii Nagy Lucian si Mulcutan Florin va invita la activitati demonstrative de box si va provoaca sa incercati acest sport de contact intr-un cadru organizat, inscriindu-va la cursurile de initiere.

Duminica 01 septembrie ora 18.00 pe platoul din fata manejului din parcul castelului Karolyi domnii Centea Aurel si Stan Traian vor demonstra cu sportivii cateva tehnici din tainele judo-ului si va invita si la activitati interactive. Duminica 01 septembrie ora 19.00 se va incheia aceasta aII editie a ”Zielelor Sportului Careian” cu o mare provocare adresata iubitorilor de ciclism si anume cursa de 23 de km parcursi pe 2 roti. Initiator Centea Aurelian.