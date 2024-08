Peste 100 de jucători s-au înscris, deja, la Festivalul de șah de la Satu Mare

Municipiul Satu Mare se pregătește să găzduiască una dintre cele mai importante competiții de șah din România.

Festivalul Internațional de Șah are loc săptămâna viitoare, în perioada 12-18 august 2024 iar până joi, 08 august erau peste 100 de șahiști înscriși.

Ediția a 11-a a acestui festival va aduce în centrul atenției jucători de top din întreaga lume, precum și pasionați de șah de toate vârstele și nivelele de experiență.

Organizat de CSM Olimpia Satu Mare cu sprijinul financiar al Primăriei Satu Mare și al Federației Române de Șah, festivalul va cuprinde mai multe turnee și evenimente speciale, precum Memorialul Iuliu Szabo pentru obținerea normei de Mare Maestru Internațional și Memorialul Vasile Marian pentru norma de Maestru Internațional. De asemenea, va fi organizat un open general pentru sportivii cu elo sub 2100, precum și concursuri blitz și pentru copii nelegitimați.

Turneele de elită, închise pentru obținerea normelor de GM și IM, vor avea loc la sala de conferințe a Hotelului Aurora, beneficiind de confortul oferit de aerul condiționat. Celelalte competiții vor avea loc la Casa Meșteșugarilor din Satu Mare, oferind un cadru autentic și plin de inspirație pentru jucători.

Un aspect important al festivalului îl reprezintă premiile atrăgătoare la Turneul C, ce totalizează 15.000 de lei plus trofee, medalii și diplome pentru turneul open general. Clasamentul general va fi recompensat cu 9.800 de lei, iar premii speciale vor fi acordate în funcție de categoriile de elo și de vârstă.

În afara competițiilor, participanții vor avea posibilitatea să se cazeze la Hotel Aurora 3*, situat la doar 200 de metri distanță de sala de joc, și să se bucure de o masă delicioasă la Restaurantul Aurora, la prețuri accesibile.

Pentru rezervări și informații suplimentare despre Festivalul Internațional de Șah din Satu Mare, cei interesați sunt îndemnați să contacteze organizatorul internațional FIDE, Ciprian-Sorin Muntean, la numerele de telefon 0744-86-86-88 și 0771-376-317 sau prin email la satumareopen@gmail.com. Inscrierile se fac până cel târziu în data de 10 august 2024.