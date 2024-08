Turnee la cinci categorii de vârstă organizate cu succes de FC Someșul Satu Mare

Fotbal juniori

L peste 400 de juniori și copii s-au întrecut la prima ediție a Cupei SOMEȘUL

De un sfârșit de săptămână extrem de încărcat au avut parte cei de la Fotbal Club Someșul Satu Mare 2010.

În ciuda vremii caniculare am avut parte de patru turnee pentru tot atâtea categorii de vârstă organizate în mai multe locații.

Cupa Someșul Satu Mare a fost un festival al fotbalului juvenil organizat in parteneriat cu Consiliul Județean Satu Mare .

Am avut parte de două zile , 17-18 August, cu mult fotbal de calitate.

Au fost organizate turnee la categoriile : Under 15, Under 13, Under 10, Under 8, Under 6. Locația a fost in mai multe sportive din Satu Mare și împrejurimi : Baza Sut și Gol, stadionul din localitatea Decebal, baza Rania.

Turneul a găzduit un număr impresionant de echipe și de tineri jucători. Peste 400 de tinere speranțe ale fotbalului românesc s-au întrecut cu ambiție, ardoare, fair-play și multă pasiune. Antrenori foști fotbaliști, antrenori cu experiența, pasionați , alături de copiii pe care ii antrenează .

Clubul gazda FC. Someșul Satu Mare 2010 a fost reprezentat de următoarele echipe:

Under 15 – Antrenor Popa Cristian

Under 13 – Antrenor Domuța Călin

Under 10 – Antrenor Popa Cristian

Under 8 – Antrenor Dan Gavrilescu

Under 6 – Antrenor Feier Daniel

Categoria – Under 15 echipe participante :

FC. Someșul Satu Mare 2010

Cs Il Calcio

Csm Victoria Carei

Kinder Borg Negresti Oas

Categoria Under 13 echipe participante :

FC. Someșul Satu Mare

Oasul Negresti Oas

CSM Victoria Carei

Il Calcio Satu Mare

Categoria Under 10 – echipe participante :

FC Someșul Satu Mare

Il Cacio Satu Mare

Unirea Valea lui Mihai

CSM Victoria Carei

Gloria Tăuții Măgherăuș

CS Oașul Negrești Oaș

CSM Olimpia Satu Mare

Academia Florești

Categoria Under 6 echipe participante :

FC Someșul Satu Mare

Academia Partium

Frohlich Foieni

Primavera Satu Mare

Il Calcio

”Vrem ca aceasta competiție sa devină o tradiție pentru clubul nostru, ne dorim sa promovăm fotbalul juvenil cât mai bine ținând cont de principiile noastre: dezvoltare armonioasa, fair-play.

Toate echipele au fost premiate, fotbalul fiind primordial in fata rezultatelor .

Dorim să mulțumim CONSILIULUI JUDEȚEAN SATU MARE pentru sprijinul acordat .

De asemenea vrem să le mulțumim echipelor participante, antrenorilor , părinților și tuturor care ne susțin” a transmis Cristian Popa, antrenorul coordonator de la FC Someșul Satu Mare.