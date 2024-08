Un august plin de evenimente pentru șahiștii de la LPS Satu Mare

Cu sprijinul financiar al Primăriei Satu Mare s-a desfăşurat a XI-a ediţie a Festivalului Internaţional de Şah Satu Mare în perioada 15-18 august.

În general lunile de vară sunt caracterizate de o abundenţă de concursuri şahiste, de exemplu în aceasta perioadă patru LPS-isti participă la Campionatul European Individual de Şah pentru Copii şi Juniori ( Praga ) , un altul la Miercurea Ciuc la a XXVII-a ediţie a Festivalului Caissa. De asemenea a avut loc partea finală a tradiţionalului concurs de la Lakitelek, întâlnirea şahistă a maghiarilor de pretutindeni, competiţie încheiata cu victoria lui David Ilonczai.

Chiar și în aceste condiții zece șahiști de la LPS au folosit această oportunitate de a se îmbunătăţi din punct de vedere sportiv, dar şi din dorinţa de a se revedea cu vechi prieteni printre cei 109 participanţi.

La capătul a 7-a runde disputate, profesorul Alex Stanciu s-a clasat al 3-lea , reuşind să împletească cu succes activitatea principală de antrenor cu cea de jucător, fiind şi un factor motivant pentru tinerii învăţăcei.

Ionuţ Iuga ( LPS Satu Mare + ACS Strategic Baia Mare ) a avut o nouă evoluţie bună, reuşind ca urmare să atingă pragul celor 2000 puncte Elo. Aceste concursuri reuşite sunt şi o formă de confirmare pentru el că munca temeinica şi pasiunea sunt până la urmă răsplătite.

Ştefania Sălăjan a avut o evoluţie entuziasmantă, strângând 4,5 puncte în urma unor meciuri cu adversari puternici. Ca urmare a fost premiată cu al 3-lea loc în categoria Elo 1751-1900, precum şi 73 de puncte Elo. Deşi joacă mai rar, Ştefi evoluează la un nivel bun.

Alex Maier se descurcă din ce în ce mai bine la antrenamente astfel încât e de aşteptat să impresioneze şi la concursuri. De această dată a urcat 18 poziţii faţă de startul concursului şi a obţinut medalia de argint la categoria Elo 1601-1750.

Andrei Năsui ( LPS Satu Mare + Academia de Şah Maramureş ) e un copil liniştit , bine crescut şi cumpătat. Aceste caracteristici îl ajută să fac rareori greşeli grave, să aplice în partide cât mai mult din cele studiate. Evoluţia sa a fost recompensată cu primul loc între puştii sub 14 ani, precum şi cu locul 3 la categoria Elo 1601-1750.

Marian Mureşan ( LPS Satu Mare + Academia de Şah Maramureş ) rămâne acelaşi copil capabil să învingă adversari de 2200-2300, dar şi să piarda repede din cauza grabei . Tactician excelent, el beneficiază de cunoştinte şahiste solide şi o logică bună, o mai mare stabilitate şi moderaţie în timpul partidelor l-ar duce rapid la 2000 Elo. Chiar şi aşa , cu o înfrângere în ultima rundă, s-a clasat al 2-lea între copiii sub 14 ani.

Amalia Zamfirache e o altă fetiţă cu un potential imens şi cu un palmares bogat la cei doar 12 ani de viaţă. În acest concurs a reuşit să remizeze după o partidă lungă cu maestrul FIDE Leviczky Tibor din Ungaria. Din păcate însă în a doua parte a concursului a obosit ( în general are dificultăţi când sunt runde duble ) şi a încetinit puţin ritmul. Oricum s-a clasat pe primul loc in clasamentul fetelor sub 12 ani. Un copil care impresionează prin educaţie şi maturitatea soluţiilor găsite.

Florin Maier, tatăl lui Alex , e acelaşi pasionat de şah, dar şi sufletist dispus mereu să ofere ajutor. Ne bucurăm când îl vedem că participă la concursuri alături de Alex , savurând frumuseţea acestui joc.

”Salutăm şi participarea a doi micuţi mai puţin experimentaţi, dar care găsesc în acest sport un mijloc de exprimare: Damian Bonea şi Andi Buzaş. Sperăm că acest concurs să-i atragă şi mai mult spre şah.

Le suntem recunoscători părinţilor pentru eforturile făcute, dar şi antrenorilor cu care colaborăm şi cluburilor partenere pentru implicarea în dezvoltarea acestor copii.” A transmis Cătălin Ardelean, antrenor la LPS Satu Mare.

Campionatul European pentru Copii si Juniori, Praga

”Încă 3 medalii de argint pentru România, obținute la Campionatul European de Blitz pentru Juniori!

Felicitări:

Eliza Ioana Bădescu (Fete 8 ) – ACS Arnia ChessIT – 16 puncte (la egalitate cu primul loc)

Sara Maria Șunea (Fete 12) – Academia de Sah Maramureș + LPS Satu Mare

Matei Andrei Bădescu (Open 8 ) – ACS Arnia ChessIT – 14 puncte (la egalitate cu primul loc)

Sunteți fantastici, copii! Bravo!” a fost mesajul FR Șah pe pagina oficială de facebook .

In perioada 22-31 august se desfasoara proba de șah clasic , celor doi, respective lui Radu David și Sarei Șunea li s-au alaturat Alex Pasca ( baieti 10 ani ) si Sofia Valean ( Fete 10 ani ) – ambii avand dubla legitimare LPS Satu Mare si Academia de Sah Maramures.