AJF Satu Mare în TOP: are 3 arbitri pe lista FIFA!

Lista arbitrilor FIFA din România pentru 2025 a fost stabilită de Kyros Vassaras, șeful Comisiei Centrale a Arbitrilor, și va include modificări semnificative. Printre cei scoși de pe lista arbitrilor de centru se numără Ovidiu Hațegan, unul dintre cei mai cunoscuți arbitri internaționali români, și Marcel Bîrsan. Decizia de a-l înlocui pe Hațegan vine în contextul retragerii sale din activitatea de arbitru central, după ce acesta a suferit probleme de sănătate, urmând să continue doar în camera VAR.

AJF Satu Mare are trei arbitrii pe lista FIFA

Odată cu promovarea lui Szabolcs Kovacs și Rareș Vidican pe lista FIFA, AJF Satu Mare se poate mândri că are toți ”centralii” din lotul de Liga 1 cu drept de a conduce meciuri internaționale.

Președintele AJF Satu Mare , Ștefan Szilagyi a declarat pentru Gazeta de Nord Vest că se vede munca deosebită depusă în ultimii ani în cadrul Comisiei Județene a Arbitrilor.

”Sunt mândru, sigur că sunt mândru în calitate de președinte AJF Satu Mare. Am fost mândru când Istvan a intrat pe lista FIFA și apoi a arbitrat finalele de cupe europene. Sunt mândru acum de promovările lui Szabi Kovacs și Rareș Vidican și vă promit eu că vom mai avea în scurt timp motive de a ne mândri cu activitatea de la AJF Satu Mare” ne-a spus președintele Ștefan Szilagyi care a făcut și o remarcă în stilu-I characteristic.

”Nici Bucureștiul și nici Budapesta nu are trei arbitri FIFA și avem noi, la Satu Mare” a punctat cu umor, Ștefan Szilagyi.

Arbitri: – Fotbal – Lot Liga 1 – Satu Mare

Kovacs Istvan ( Carei – Satu Mare)

Kovacs Szabolcs ( Carei – Satu Mare)

Vidican Rares George ( Satu Mare – Satu Mare)

Ovidiu Hațegan și Marcel Bîrsan ies de pe lista FIFA

Pe locurile vacante au fost numiți doi noi arbitri: careianul Szabolcs Kovacs, fratele mai mic al lui Istvan Kovacs, și Rareș Vidican. Promovarea acestuia din urmă a provocat controverse, fiind acuzat recent de FCSB de vicierea rezultatului în urma meciului cu Petrolul, terminat la egalitate (1-1). De asemenea, Sebastian Gheorghe, considerat unul dintre cei mai buni asistenți ai României, va ieși și el de pe lista FIFA din cauza retragerii lui Hațegan și a vârstei înaintate.

Marius Avram: ”E o premieră”

Fostul arbitru FIFA Marius Avram a remarcat că asistăm la o premieră, ca doi arbitri români frați să fie în același timp pe lista FIFA.

”Ieșind Marcel Bîrsan și Ovidiu Hațegan, au intrat Rareș Vidican și Szabolcs Kovacs. E o premieră, am tot căutat să văd dacă au mai existat frați arbitri pe lista FIFA și nu am găsit.

Doi frați arbitri pe lista FIFA din România nu am mai găsit. Szabolcs Kovacs este extrem de pregătit fizic, a avut multe meciuri în ultima perioadă.

Marcel Bîrsan nu mai are perspective, nu a avut mai mult de două meciuri pe an în ultima perioadă. Sunt arbitri tineri, dar trebuie să demonstreze.”, a declarat Marius Avram, la Digi Sport Special.

Lista finală a arbitrilor de centru care vor reprezenta România la nivel internațional în 2025 cuprinde nume precum Istvan Kovacs, Marian Barbu, Radu Petrescu, Horațiu Feșnic, Andrei Chivulete, Rareș Vidican și Szabolcs Kovacs. În plus, pe lista arbitrilor VAR vor fi incluși Sorin Costreie, Florin Andrei și Iulian Dima.

Kovacs Szabolcs a debutat în 2020 în Liga 1

Fratele mai mic a lui Istvan, Szabolcs Kovacs are 36 de ani. A debutat la nivel de Liga 1 la finalul anului 2020 la un meci, Chindia Târgoviște – FC Argeș iar arbitrajul l-a început la 15 ani când a fost delegate ca arbitru asistent la Victoria Petrești- Victoria Tiream.

Rareș Vidican ( 36 ani) e orădean dar de ani buni face parte din cadrul AJF Satu Mare. A debutat la nivel de Liga 1 la un meci UTA Arad- Academica Clinceni în februarie 2022.