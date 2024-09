Cupa Sătmarului a ajuns la ediția a 13-a!

Ajunsă la a 13-a ediție, Cupa Sătmarului se va desfășura sâmbătă 21 septembrie cu începere de la ora 9. Iar deschiderea oficială și concursul open vor avea loc de la ora 19.

Asemeni tuturor edițiilor precedente, și anul acesta sunt așteptați sute de sportivi, din țară și nu numai, dansatori de performanță, ce vor concura atât la categoriile de solo fete, cât și perechi la diferite categorii de vârstă și clase.

Organizatorii se așteaptă și în acest an la o prezență numeroasă.

”Sperăm să avem undeva la 200 de perechi. Concursul de la Satu Mare a fost așteptat mereu de dansatori și de oficiali și ne bucurăm să vedem că se simt bine an de an la noi. Încercăm să ne ridicăm la nivelul așteptărilor și ne dorim ca totul să iasă perfect. Așteptăm publicul sătmărean să vină să se bucure de spectacol , la sala LPS Ecaterina Both” ne-a spus Ovidiu Ignat, antrenorul celor de la Royal Dance Club.

Competiția este organizată de Federația Română de Dans Sportiv și Clubul Sportiv „Royal Dance” Satu Mare și se bucură de sprijinul Agenției Naționale pentru Sport, Primăriei mun. Satu Mare, a Centrului Cultural „G.M.Zamfirescu” și a Casei de Cultură a Sindicatelor Satu Mare.

30 de ani de Royal Dance Club la Satu Mare

Antrenorul Ovidiu Ignat a mărturisit în cadrul emisiunii Actualitatea sătmăreană că acest concurs de la Satu Mare deschide seria competițiilor de dans din zonă din acest sezon 2024-2025. În plus, vineri, înaintea competiției, tot la Satu Mare are loc și un curs rezervat antrenorilor de dans sportiv din țară.

”Avem 22 de arbitri invitați și bineînțeles reprezentanți din conducerea Federației Române de Dans Sportiv. Încercăm să ținem steagul sus căci an de an am reușit să oferim condiții deosebite pentru toți cei implicați, de la sportivi, arbitri, antrenori până la părinți sau simpli spectatori” a mai spus Ovidiu Ignat.

Interesant e că în această toamnă se împlinesc 30 de ani de la înființarea Royal Dance Club la Satu Mare.

”Eu și cu Otto Varga suntem la acest club din 1993 dar oficial afilierea la federație am făcut-o în 1994. Sunt 30 de ani extraordinari, cu foarte multe amintiri frumoase, cu rezultate excelente și sportivi și părinți minunați. Sperăm la finalul anului să putem organiza o sărbătoare a familiei Royal!” a mai spus Ovidiu Ignat.