Liga a 3-a: CSM Olimpia Satu Mare – CSM Sighetu Marmației 2-0 (0-0).Dulce revanșă, luată în inferioritate numerică!

Echipa CSM Olimpia Satu Mare a obținut a patra victorie consecutivă în sezonul Ligii a 3-a de fotbal, învingând cu 2–0 formația CSM Sighetul Marmației . Grație succesului de sâmbătă, echipa noastră ocupă poziția a 2-a a clasamentului, la egalitate de puncte cu liderul Minaur Baia Mare.

Partida jucată sâmbătă în cadrul etapei a 5-a a Ligii a 3-a a avut parte de condiții meteo schimbătoare. Partida a început pe o vreme frumoasă, cu soare dar a continuat apoi după prima jumătate de oră pe un vânt puternic și cu soarele ascuns după nori.

În primele douăzeci de minute, oaspeții și-au creat trei ocazii periculoase, dar echipa noastră a răspuns rapid. Zsiga Ervin l-a pus de două ori la încercare pe portarul Iosif Berințan, care a intervenit excelent de fiecare dată, la una dintre execuții oaspeții fiind ajutați și de transversală .

După pauză, CSM Olimpia, care a evoluat în premieră în noul echipament albastru, a fost mult mai prezentă în joc. Am avut parte de o diagonală a lui Mamourou Sonogo ce a lovit bara, iar apoi șutul-centrare venit de la Dorian Todoran a nimerit bara transversală.

Contrar cursului jocului, oaspeții primesc o gură de oxigen în minutul 69, când Abdul Diomande e obligat să faulteze în poziție de ultim apărător și a văzut, corect, cartonașul roșu. noastră a trebuit să joace ultimele douăzeci de minute în inferioritate numerică.

Alexandru Botos (Piri) a reacționat imediat, introducându-l pe Csatári Márk în mijlocul apărării, mijlocașul Domokos Dominik fiind cel sacrificat.

Au urmat alte două schimbări inspirate, Adrian Micaș și Cosmin Zamfir au fost trimiși în teren în locul mijlocașilor Zsiga și Viorel Chinde. Iar oamenii veniți de pe bancă au decis meciul….Gondiu a creat faza ce a dus la golul de 1-0 marcat de Moicaș în minutul 81. Iar apoi, vulpoiul Cosmin Zamfir a pus presiune pe defensiva oaspeților și i-a ”furat” mingea portarului sighetean pentru a înscrie apoi cu poarta goală pentru 2-0.

A fost o victorie meritată , o revanșă luată după eșecul din ultima rundă a sezonului trecut și un mare balon de încredere pentru galben-albaștrii care merg pe terenul liderului cu speranțe de victorie.

După cinci etape, Minaur și CSM Olimpia conduc clasamentul seriei a 10-a, dar echipa din Maramureș ocupă prima poziție datorită numărului mai mare de goluri marcate (golaveraj 14–5 pentru Minaur, 12–3 pentru CSM Olimpia, ambele având câte 12 puncte).

Băimărenii au cedat neașteptat vineri la Sănătatea în fața echipei antrenate de fostul lor tehnician, Vasile Miriuță….CSM Olimpia are de partea sa avantajul moral că nu a pierdut niciun punct din deplasările avute în acest sezon…

Alexandru Botos (Piri), managerul echipei:

„În prima repriză am jucat mai slab, dar la pauză băieții au înțeles mesajul meu, că trebuie să fie mai curajoși pe teren. Astfel, în a doua repriză, am văzut o altă atitudine, ca și cum ar fi jucat o altă echipă. În ciuda eliminării, nu ne-am retras, nu am renunțat, ci am intensificat jocul ofensiv și astfel am reușit să câștigăm. Am mare încredere în băieți, așa că nu este dificil să fac schimbări în timpul meciului, când am astfel de jucători minunați în echipă.

Urmează meciul de la Baia Mare, care este întotdeauna un derby. Ne vom pregăti exact ca pentru orice alt meci.”

LIGA 3, SERIA 10, ETAPA 5

CSM Olimpia Satu Mare – CSM Sighetul Marmației 2–0 (0–0)

Marcatori: Adrian Micaș ’81, Cosmin Zamfir ’90+3.

Eliminat: Abdul Diomande ’69 (CSM Olimpia)

CSM Olimpia: Patric Toderean – Dorian Todoran, Abdul Diomande, Paul Copaci, Cătălin Oanea , Răzvan Săutiuț (’46, Samuel Șanta), Vadim Calugher, Zsiga Ervin (’78, Adrian Micaș), Viorel Chinde (’78, Cosmin Zamfir), Domokos Dominik (’71, Csatári Márk), Mamourou Sanogo (’57, Gheorghe Gondiu).

CSM Sighetu Marmației: Berintan- Catrina, Brașoveanu, Ndiaye, Tomșa, Andreas, Mărieș, Pop I., Șofroni, Mitruscsak, Youlou Au mai intrat Razak, Suveg, Negruț. Antrenor George Zima.

Clasament

1. Minaur Baia Mare 5 4 0 1 14-5 12

2.CSM Olimpia Satu Mare 5 4 0 1 12-3 12

3.SCM Zalău 5 4 0 1 14-7 12

4.CSM Sighetu Marmaţiei 5 3 0 2 13-6 9

5. Crişul Sântandrei 5 3 0 2 11-6 9

6. Sănătatea Servicii Publice 5 3 0 2 8-7 9

7.Vulturul 2020 Mintiu Gherlii 5 2 1 2 6-6 7

8.SC Olimpia MCMXXI Satu Mare 5 1 0 4 4-15 3

9.ACS Diosig 5 0 1 4 4-10 1

10.Academia de Fotbal Viitorul Cluj 5 0 0 5 1-22 0

Rezultate etapa a 5-a

Sănătatea SP Cluj – Minaur Baia Mare 3-2

Nicolas Pop (3), Dorin Goga (25), Răzvan Lazăr (42) / Jhon Mondragon (34), Sergiu Ciocan (67)

SCM Zalău – Viitorul Cluj 6-0

Călin Harfaș (45 – autogol), Samuel Zimța (55), Stefan Nikolic (57), Vlad Fărcășan (65), Răzvan Matiș (90), Adrian Romeo Niță (90+1)

Vulturul Mintiu Gherlii – Olimpia MCMXXI Satu Mare 1-0

CSM Olimpia Satu Mare – CSM Sighetu Marmaţiei 2-0

Crişul Sântandrei – ACS Diosig 4-1

Programul etapei a 6-a

SC Olimpia MCMXXI Satu Mare – ACS Diosig Bihardiószeg

Academia de Fotbal Viitorul Cluj – Crişul Sântandrei

CSM Sighetu Marmaţiei – SCM Zalău

Minaur Baia Mare – CSM Olimpia Satu Mare

Vulturul 2020 Mintiu Gherlii – Sănătatea Servicii Publice