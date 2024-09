Oașul a umilit Talna chiar la Orașu Nou

Fortuna din Căpleni e surpriza începutului de sezon din ELITE

Mult așteptatul derby de Oaș dintra Talna și Oașul s-a dovedit a fi , până la urmă, doar un simplu galop de sănătate pentru campioana din Negrești Oaș.

Oașul Negrești Oaș a făcut un meci perfect și a profitat din plin de ocaziile avute iar reeditarea finale sezonului trecut din ELITE s-a încheiat cu un scor de tenis…6-0 pentru OAȘUL!

”A fost un derby de Oas pe care am reușit să-l câșstigăm într o maniera categorică . Ne-am așteptat la un meci greu cum au fost toate duelurile precedente cu ei, dar am făcut un joc excelent, fără modestie scorul putea fi și mai mare la câte ocazi am ratat pe lângă golurile marcate. Cu această ocazie îmi felicit baieții pentru rezultat, pentru implicarea pe care au avut-o în acest derby si modul cum au respectat ideile tactice! Ne bucuram pentru rezultat si vrem să continuăm la fel si urmatoarele jocuri!”ne-a declarant Vasile Pop, antrenorul-jucător al celor de la Oașul.

De altfel, acesta a reușit o dublă în partida de la Orașu Nou în vreme ce Denis Lazăr, jucător venit de la CSM Olimpia, a fost omul meciului cu trei reușite.

De partea cealaltă, Nelu Donca, antrenorul gazdelor de la Talna s-a arătat dezamăgit de rezultat și a recunoscut cu sportivitate superioritatea adversarului.

” O înfrângere grea pentru noi. Cred că lor le-a ieșit tot în meciul acesta iar noi n-am putut reacționa pe măsură. Avem o echipă schimbată față de sezonul trecut cu mulți jucători de bază care au părăsit Talna. Amintesc aici doar de golgheterul nostrum din sezonul trecut, Novoszelensky ce a ales să joace la Bârsana. În plus , în repriza a doua am schimbat mult și am încercat să le dau minute de joc și tinerilor din lot. Nu e o tragedie. Așa cum am câștigat cu 6-0 iată că a venit și un duș rece…Suntem la început de campionat și putem să reglăm lucrurile” a spus Nelu Donca.

Unirea Tășnad e singura echipă cu punctaj maxim după primele trei etape. Echipa antrenată de Cosmin Iuhas a trecut clar de Victoria Carei într-un meci în care careienii au ținut piept adversarului doar în prima repriză…

Fortuna Căpleni e surpriza plăcută a startului de sezon. Echipa din Căpleni a obținut a doua victorie, 1-0 cu Micula și rămâne neînvinsă după trei etape.

Iată rezultatele și marcatorii etapei a 3-a:

Ştiinţa Beltiug – CSM Olimpia Satu Mare II 4–2 (2–0)

Au marcat: Kecskes (2), Merce , Mizsei respectiv Ferenți, Foitoș

Unirea Tășnad –Victoria Carei 5–1 (2–1)

Au marcat: Călin Vădan min 2 , Denis Cubaș 30, Gabriel Cădar 59, Marco Bota 64, Mădălin Bolba 83,și respective Rareș Nyilvan 20.

AFC Botiz – Recolta Dorolț 1-2 (1-1)

Au marcat : Johnatan Parker 14 respectiv Angelo Șimon 38, Adrian Varga 85.

Talna Orașu Nou – Oaşul Negrești Oaș 0–6 (2–0)

Au marcat : Vasile Pop 3., 78., Denis Lazăr 40., 57., 73., Raul Negrean 67.

Fortuna Căpleni – Turul Micula 1–0 (0–0)

A marcat : Károly Gózner 71.

Etapa a 4-a

CSM Victoria Carei-ACS Turul Micula

CSM Olimpia Satu Mare II-AS Fortuna Căpleni

ACS Oaşul 1969-AFC Ştiinţa Beltiug

ACSC Recolta Dorolţ-AFCS Talna Oraşu Nou

AFC Unirea Tăşnad-ACS Botiz