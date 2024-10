Derby spectaculos sub Dealul Florilor!

sursa foto-> facebook csminaurfotbal

Duelul primelor două clasate din seria a 10-a a Ligii a 3-a a respectat statutul de derby. Minaur și CSM Olimpia au oferit o partidă cu un nivel mult peste cel văzut până acum în seria a 10-a iar spectatorii veniți la stadion în ciuda vremii mohorâte nu au avut motive de a regreta alegerea făcută sâmbătă după amiază. Minaur s-a impus cu 3-2.

La primul meci cu Marius Popescu pe bancă, Minaur a arătat de ce e pe prima poziție a clasamentului în vreme ce CSM Olimpia a căutat mereu să dea replica și să încerce să scoată un rezultat pozitiv de pe terenul marii rivale.

Am avut parte de o rețetă completă a spectacolului… goluri multe, ocazii pe măsură, un ritm bun, răsturnări de situație pe tabelă plus un penalty ratat pe final.

Gazdele au avut în primul unsprezece trei jucători din Satu Mare. Căpitanul Mircea Donca a fost MVP-ul partidei cu un gol și o pasă de gol apoi Buhai, juniorul adus de la LPS care s-a duelat cu fundașul Csatari, fostul său coleg de la LPS Satu Mare și Carlo Erdei, un mijlocaș central extrem de muncitor, responsabil cu ”căratul pianului”. Al patrulea sătmărean din lot, Florin Chitaș nu a prins foaia de joc la acest meci… Pentru a completa lista ”sătmărenilor” de la Minaur să nu-l uităm pe Sergiu Ciocan, un jucător format de Dacian Nastai la LPS Satu Mare.

La CSM Olimpia Satu Mare l-am remarcat pe portarul Patrick Toderean. Acesta a fost înger și demon pentru echipa noastră…A avut câteva intervenții excelente în prima repriză care au menținut echipa noastră în joc. A apărat penalty-ul acordat ușor în prelungiri dar are pe conștiință reușita decisivă a meciului de 3-2 când a fost păcălit de mingea trimisă de Donca pe care a scăpat-o , pe sub el, în plasă…

Obligat de absența lui Diomande, fundașul central suspendat după eliminarea din meciul cu CSM Sighet, team managerul Alexandru Botoș l-a aruncat în centrul defensivei lângă Copaci pe tânărul Csatari. Acesta a avut o evoluție curajoasă în ciuda faptului că noul antrenor al Minaurului, Marius Popescu a insistat cu atacurile în flancul drept al defennsivei noastre. Acolo unde team managerul nostru a mizat pe juniorii Csatari și Todoran.

CSM Olimpia Satu Mare a suferit o înfrângere la limită în derby-ul etapei a 6-a din Liga 3-a, la Baia Mare, pe terenul celor de la Minaur și a încasat la Baia Mare în 90 de minute tot atâtea goluri câte a luat în primele cinci runde…

Meciul de sâmbătă a început excelent pentru echipa noastră, căpitanul Ervin Zsiga a deschis scorul încă din minutul 4.

În urma unei lovituri libere de la marginea careului, obținută de Hosu, căpitanul Ervin Zsiga a transformat impecabil cu un șut în vinclu și a deschis scorul spre bucuria micuței galerii a CSM-ului, izolată undeva sub tabela de marcaj.

Din păcate ai noștri nu au stiut să profite de avantajul rapid luat în meci și au cedat inițiativa și… mijlocul terenului. Băimărenii nu au stat prea mult pe gânduri și au preluat inițiativa iar ocaziile au început să curgă la poarta lui Toderean.

Portarul echipei noastre a avut trei intervenții excelente în fața lui Buhai, Ciocan și Ciubăncan dar nu a mai avut ce face în minutul 34 când același Ciubăncan ( jucător venit de la CFR Cluj) a egalat cu o execuție plasată, din interiorul careului în minutul 34.

După pauză Minaur a ieșit mai decisă pe teren, și, după o nouă centrare de pe partea stângă, în prima instanță Toderean a reușit să respingă, doar că insistentul Ciubăncan a fost la locul potrivit și a reușit dubla cu o execuție simplă din fața porții.

Forțat de rezultatul de pe tabelă, team managerul Alexandru Botoș a schimbat și a forțat atacul prin introducerea lui Gondiu și Sanogo.

Iar efectele s-au văzut imediat, jocul sătmărenilor a început să se lege iar Chinde l-a întins serios pe portarul Emanuel Breban, acesta a respins până la Gheorghe Gondiu care l-a evidețiat apoi și el pe tânărul portar al gazdelor.

În minutul 70, cei doi jucători introduși în partea a doua, Mamourou Sanogo și Gheorghe Gondiu, au contribuit la golul egalizator. O centrare din banda stângă a fost prelungită cu capul de Sanogo iar Gondiu a egalat cu o lovitură precisă de cap (2–2).

Căpitanul gazdelor, sătmăreanul Mircea Donca a fost omul decisiv. Acesta a înscris în poarta echipei din Satu Mare cu un șut de la distanță, iar mingea a alunecat în plasă pe sub portarul Toderean (3–2).

La finalul timpului regulamentar, echipa din Baia Mare putea să majoreze diferența, după ce arbitrul din Timișoara, Claudiu Gatin, a acordat un penalty.

Toderean a apărat lovitura de pedeapsă executată de Sergiu Ciocan, crescut la LPS Satu Mare, iar scorul a rămas 3–2 până la final.

Prin această victorie, Minaur rămâne pe primul loc în seria a 10-a, cu 15 puncte, în timp ce CSM Olimpia a ajuns pe locul trei, cu 12 puncte.

Băieții noștri vor avea ocazia să se revanșeze săptămâna viitoare, acasă, când vor primi vizita echipei Vulturii Mintiu Gherlii, nou-promovată și clasată pe locul 7. Pentru Minaur urmează un nou duel de foc, la Zalău cu SCM.

LIGA 3, SERIA 10, ETAPA 6

MINAUR BAIA MARE- CSM OLIMPIA SATU MARE 3-2

Stadionul “Viorel Mateianu” din Baia Mare

Au marcat: David Ciubăncan (34, 52), Mircea Donca (81) / Erwin Zsiga (4), Gheorghe Condiu (70)

Arbitri: Claudiu Gaitin (Timișoara) – Cristian Cășuț (Arad), Radu Stana (Timișoara). Rezervă: Alexandru George Manea (Timișoara). Observator arbitri: Mihai Florin Marcu (Oradea). Delegat joc: Petru Boroș (Oradea)

CS Minaur (antrenori Marius Popescu, Romulus Buia, Vasile Șleam): Emanuel Breban – Ionuț Albu, Jhon Mondragon, Abel Stan, Darius Mureșan, Carlo Erdei, Denis Buhai (84, Antonio Suciu), Mircea Donca (90+2, Raphael Stănescu), Raul Vitan (74, Raul Saroși), Sergiu Ciocan (90+2, Denis Ispas), David Ciubăncan (74, Alexandru Pop)

Rezerve: Raul Dumitru – David Simion, Laurențiu Achim, Paul Batin

CSM Olimpia: Patric Toderean – Dorian Todoran, Csatári Márk, Paul Copaci, Cătălin Oanea, Adrian Micaș (59’ Mamourou Sonogo), Vadim Calugher, Ervin Zsiga (9+1’ Abdul Wahab Adam), Viorel Chinde (84’ Cosmin Zamfir), Samuel Șanta (90+1’ Domokos Dominik), Marius Hosu (59’ Gheorghe Gondiu).

Cartonașe galbene: Mondragon (3), Ispas (90+2) / Chinde (12), Csatari (30), Gondiu (80), Toderean (90+1)