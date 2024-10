La mulți ani, Ștefan Bathory!

4. Aveți un meci pe care ați vrea să îl retrăiți?

Da, jucam la CFR Timișoara și am avut deplasare în Satu Mare. Atunci luptau pentru promovare Timișoara, Olimpia și Târgu Mureș. Am jucat ultimele 5 minute și țin minte ca domnul președinte de la școala LPS a dat gol pe final și ne-a învins.

5. Dumneavoastră sunteți olimpist și ați arbitrat multe meciuri ale Olimpiei. Cum v-ati simțit din postura de suporter să arbitrați Olimpia?

E puțin mai greu. Am o simpatie enormă și asta îmi provoacă multe emoții. Mă bucur că până acum am reușit să rămân echidistant și să nu iasă nici o echipă supărată de pe teren. Am fost și ajutat de fotbaliști care au fost receptivi și disciplinați și nu am avut probleme cu ei.

6. În 2017, Olimpia a dispărut de pe scena fotbalului românesc, iar mai apoi, suporterii au anunțat că refac echipa și duc spiritul Olimpist mai departe. Cum ați primit această veste?

Cu bucurie. Mă bucur că încă tradiția merge mai departe. Este un spirit nou și tineresc care aduce un plus în fotbalul sătmărean. Aduce o mentalitate nouă.