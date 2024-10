Liga a 3-a : CSM Olimpia Satu Mare- SC Olimpia MCMXXI Satu Mare 4-1 ( 0-0). Gafele lui Siwiek și tripla lui Gondiu au decis derby-ul

CSM Olimpia Satu Mare a câștigat derby-ul local cu SC Olimpia MCMXXI Satu Mare, scor 4-1 și încheie pe poziția a 2-a a clasamentului turul de campionat din seria a 10- a a Ligii a 3-a.

Pornită ca mare favorită în duelul cu vecinii din Sătmar, trupa lui Alex Botoș a făcut o primă repriză modestă. Chiar dacă au început într-o formulă ofensivă, cel puțin pe hârtie, cu 1-3-5-2, CSM Olimpia s-a văzut încurcată de o echipă tânără , bine pusă în teren de antrenorul Dacian Nastai.

A fost multă încrâncenare la mijlocul terenului și puține faze de poartă. Dar cu mult entuziasm în tribune unde peste 1000 de sătmăreni s-au bucurat de vremea frumoasă și au ales să vină la duelul Olimpiilor din Satu Mare. S-a intrat la vestiare cu un 0-0…tot peste tot!

După reluare, Alexandru Botoș schimbă sistemul, trece la 1-4-4-2 și-i lasă la vestiare pe Copaci și Hosu. Echilibrul se rupe însă după o primă gafă a portarului Siwiek… Acesta iese aiurea din poartă iar ”vulpoiul” Gondiu a profitat și a trimis cu o lovitură de cap mingea în plasă, de la marginea careului 1-0 min 49. Peste alte patru minute, același Siwiek își îngroapă definitiv echipa cu o nouă eroare de începător. O ieșire inoportună departe de propriul careu, o minge ajunsă de la Sanogo la Gondiu care de la distanță a trimis în plasă pentru 2-0.

Tânăra echipă a cuplului Nastai-Funicello cade și psihic și fizic iar jocul curge doar spre poarta nefericitului Siwiek. Gondiu își trece în cont prima triplă la CSM Olimpia cu reușita de 3-0 din minutul 80. Apoi e înlocuit…pentru a primi aplauzele suporterilor în minutul 83 cu Adam Abdul.

Peste un minut, nou intratul Alin Ferenți face 4-0 cu primul său gol la CSM Olimpia. Iar apoi în ultimul minut al prelungirilor, Micle înscrie golul de onoare după o eroare a lui Diomande.

S-a terminat cu un 4-1 greu de anticipat după primele 45 de minute…Cu aplauze din partea publicului pentru ambele echipe și cu o mulțime de puști care s-a năpustit la final peste jucătorii CSM-ului pentru poze și autografe.

Pentru CSM Olimpia urmează un moment al adevărului, deplasarea pe terenul liderului, SCM Zalău.

În schimb, SC Olimpia MCMXII Satu Mare are o revanșă de luat, sâmbăta viitoare, acasă în fața celor de la CSM Sighet. În tur sighetenii se impuneau cu un incredibil 9-1!

Momente festive la început de meci

Lovitura de începere a meciului a fost dată de doi jucători legendari ai FC Olimpia, Ludovic Keizer și Berecki Arpad. Cei doi jucători de legendă din perioada anilor 1970-1980 de la Olimpia Satu Mare au fost însoțiți la centrul terenului de un alt nume mare al fotbalului sătmărean, Zoltan Ritli.

Al treilea duel al Olimpiilor

A fost a treia confruntare directă dintre cele două echipe în Liga a 3-a, după 3-3 și 3-2 pentru CSM Olimpia Satu Mare, din sezonul trecut. Dacă nu apar probleme până în primăvară, returul Olimpia MCMXXI Satu Mare – CSM Olimpia Satu Mare se va disputa tocmai pe 15 martie 2025, de la ora 15.00.

Brigadă sătmăreană de nota 10

Partida de vineri după amiază a fost arbitrată la centru de Marius Omuț din Satu Mare. Acesta a fost ajutat la cele două margini de careienii Kopriva Zsolt și Kopriva Tamas. Iar rezervă a fost Kopriva Biro Eniko…Meciul a fost dus excelent la final cu doar trei avertismente arătate și fără reproșuri din partea celor două tabere…

Alexandru Botos (Piri), managerul echipei:

„Am pregătit acest meci într-un sistem ultraofensiv, 3–5–2, însă în prima repriză am fost surprinși de adversari, care au pus presiune pe noi, așa că ne-a fost greu să ieșim din apărare și să progresăm pe mijlocul terenului. Știam că nu vor putea menține acest ritm până la finalul meciului, dar la pauză am făcut și noi schimbări, introducând doi atacanți proaspeți. Am reușit astfel să deschidem jocul și să profităm de ocaziile create. Consider că jocul din repriza a doua a fost unul bun. Mi-ar plăcea să avem cât mai multe derby-uri locale ca acesta.”

LIGA 3, SERUA 10, ETAPA 9

CSM Olimpia Satu Mare – SC Olimpia MCMXXI Satu Mare 4–1 (0–0)

Marcatori: Gheorghe Gondiu 49’, 53’, 80’, Alin Ferenți 83’, respectiv Alex Micle 90+2.

CSM Olimpia: Bogdan Miron – Dorian Todoran, Abdoul Diomande, Csatári Márk, Cătălin Oanea, Paul Copaci (’46, Cosmin Zamfir), Samuel Șanta (’73, Alin Ferenți), Zsiga Ervin (’58, Alin Văsălie), Vadim Călugher, Marius Hosu (’46, Mamourou Sanogo), Gheorghe Gondiu (’83, Abdul Wahab Adam).

Olimpia MCMXXI Satu Mare: Siwiec – Apai, Feher, Estan, Onea, Marc, Caba (cpt.), Micle, Topan, Parker, Emeriau. Rezerve: Mroz, Ploeșteanu, Maedera, Oneț, Coceriuc, Gînță, Morar, Stifano, Montesinos. Antrenor: Giuseppe Funicello.

SERIA 10, etapa 9

vineri, 25 octombrie 2024, ora 15:00

CSM Olimpia Satu Mare – Olimpia MCMXXI Satu Mare 4-1

Gheorghe Gondiu (49, 53, 80), Alin Ferenți (87) / Alex Micle (90+4)

SCM Zalău – Sănătatea SP Cluj 2-1

Vlad Fărcășan (35, 77) / Tudor Cociș (40)

Viitorul Cluj – CSM Sighetu Marmaţiei 0-1

Ianis Negruț (9)

sâmbătă, 26 octombrie 2024, ora 15:00

Crişul Sântandrei – Vulturul Mintiu Gherlii 1-1

ACS Diosig – Minaur Baia Mare 1-2

CLASAMENT 1.SCM Zalău 9 6 2 1 19-10 9 20

2.CSM Olimpia Satu Mare 9 6 1 2 22-9 13 19

3.Minaur Baia Mare 9 6 1 2 22-12 10 19

4.Crişul Sântandrei 9 5 2 2 18-11 7 17

5.CSM Sighetu Marmaţiei 9 4 2 3 17-10 7 14

6.Sănătatea Servicii Publice 9 4 2 3 16-12 4 14

7. Vulturul 2020 Mintiu Gherlii 9 2 3 4 8-11 -3 9

8.SC Olimpia MCMXXI Satu Mare 9 2 1 6 7-23 -16 7

9. Academia de Fotbal Viitorul Cluj 9 1 2 6 4-24 -20 5

10.Diosig 9 0 2 7 6-17 -11 2

Etapa viitoare

Vineri 01 noiembrie ora 14

ACS Academia de Fotbal Viitorul Cluj – Minaur Baia Mare

SCM Zalău – CSM Olimpia Satu Mare

Sâmbătă 02 noiembrie ora 14

SC Olimpia MCMXXI Satu Mare – CSM Sighetu Marmaţiei

ACS Diosig Bihardiószeg – Vulturul 2020 Mintiu Gherlii

Crişul Sântandrei – Sănătatea Servicii Publice