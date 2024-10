Minifotbal – Sătmărenii Bogdan Faur și Gabi Cadar, finalişti la Euro Bussines 2024 Cup!

Performanță remarcabilă pentru doi dintre cei mai cunoscuți jucători din fotbalul județean.

Mijlocașul Bogdan Faur și atacantul Gabi Cadar au participat între 12-16 octombrie , alături de selecționata națională a companiei CATENA la Euro Bussines 2024 Cup.

Iar echipa Romania Catena a avut o evoluție excelentă reușind să ajungă până-n finală.

În ultimul act al competiției, Catena Romania a pierdut la loviturile de departajare după 1-1 în timpul regulamentar.

Competiția a adunat la start cele mai bune 28 de echipe de minifotbal , reprezentând companii naționale din Europa.

Bogdan Faur și Gabi Cadar evoluează ca amatori în fotbalul județean și sunt de ani buni angajați ai CATENA Satu Mare . Iar în vară au fost selecționați în echipa națională CATENA.

Competiția din Antalya e organizată de Federația Europeană de Minifotbal iar antrenorul echipei naționale Catena este Virgil Bejenariu ( antrenorul echipei naționale a României de minifotbal ) . În lotul CATENA, pe lângă Faur și Cadar mai regăsim jucători campioni mondiali cu Naționala României, precum Mircea Popa, Mircea Ungur și Alexandru Zaharia.

În luna iulie Bogdan Faur și Gabi Cadar au fost cooptați în naționala de minifotbal Catena și au participat la Supercupa României, la Mangalia. Iar Gabriel Cadar cu 10 goluri a fost golgheterul competiției.

Primul meci a adus și prima victorie pentru români, 6-0 cu Yatsan 6-0 cu sătmăreanul Bogdan Faur reușind o dublă. Au urmat victoriile cu Damen România în optimi, 2-1, succesul la lovituri de departajare, 9-8 ( 4-4) cu CCS-Prog Uzbekistan și 1-0 cu slovacii de la BAUSTAV în semifinale.

Echipa Kazahstanului și a păstrat titlul European.

”Suntem foarte mulțumiți de ceea ce am realizat, am reprezentat cu succes brandul Catena și mai presus de orice am reprezentat cu mândrie România. Am avut ocazia să întâlnim adversari campioni mondiali sau europeni la minifotbal, fiecare echipă ce a ajuns în fazele eliminatorii având in componența astfel de jucători. Mulțumiri încă o dată persoanelor care ne-au sprijinit” ne-au transmis cei doi jucători sătmăreni.

Felicitări, Bogdan Faur și Gabi Cadar!