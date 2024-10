SuperMani Gyenes a încheiat , pentru a 7-a oară, ”International Six Days of Enduro”

Pilotul sătmărean Emanuel Gyenes a reușit o nouă performanță remarcabilă la FIM International Six Days of Enduro (ISDE), încheind competiția pentru a șaptea oară.

Gyenes, o legendă a Raliului Dakar și legitimat la Autonet Motorcycle Team s-a descurcat excelent pe traseele dificile din Galicia, Spania.

„Aceasta a fost o cursă nebună, iar testul final de cross nu a dezamăgit. Sunt fericit că am terminat pentru a șaptea oară Six Days. A fost cea mai dură ediție pentru mine. Mulțumesc tuturor celor care m-au susținut în această cursă supremă de anduranță din lumea enduro”, a declarat Gyenes după încheierea competiției.

De-a lungul celor șase zile de concurs, Gyenes a întâmpinat numeroase provocări, inclusiv condiții meteo nefavorabile. „Ziua 5 a fost cea mai bună pentru mine. Deși ceața era foarte densă și organizatorii au fost nevoiți să anuleze unul dintre testele de enduro, am avut un ritm bun pe tot parcursul zilei”, a povestit pilotul sătmărean.

Încă din ziua a treia, cursa s-a complicat, când Gyenes a fost nevoit să repare roata din spate din cauza unei probleme la rulment, după ce o furtună a făcut traseul de nerecunoscut. În ciuda dificultăților, a reușit să termine toate testele.

Competiția din 2024 a fost marcată de condiții meteo severe, ploi abundente și modificări de ultim moment ale traseului, dar experiența și perseverența lui Gyenes i-au permis să ducă la capăt această ediție istorică a celei mai vechi competiții de enduro din lume.

Pentru Mani Gyenes urmează o nouă participare la Raliul Dakar, în ianuarie 2025.