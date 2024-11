Sătmăreanul Florin Mulcuțan, observator la „cea mai tare gală de box a ultimului deceniu”!

Sătmăreanul Florin Mulcuțan, vicepreședintele Ligii Profesioniste de Box, va reprezenta Satu Mare la una dintre cele mai așteptate competiții de box ale anului. Antonia Obreja, președintele LPB, l-a delegat să participe la gala „Return of the Thrill 2”, care va avea loc pe 29 noiembrie 2024, la Circul Metropolitan București, începând cu ora 19:00. Evenimentul va fi transmis în direct de Digi Sport.

Gala, supranumită „cea mai tare gală de box a ultimului deceniu”, promite spectacol de clasă mondială. Supervizorul competiției va fi Pocovnicu Valer, iar echipa de arbitraj îi include pe Cărămidă Iulian, Markos Bela, Manole Aurel și Feraru Constantin.

Participarea lui Florin Mulcuțan la acest eveniment confirmă recunoașterea națională a implicării sale în boxul profesionist, aducând un plus de prestigiu județului Satu Mare.

Cine urcă-n ring la această gală

Return of the Thrill Gavril 2, îl readuce în prim-plan pe nimeni altul decât Ronald ”The Thrill” Gavril, boxerul român manageriat în trecut de Mayweather Promotions, ce astăzi, cu multă trudă și sudoare, are propria promoție alături de Anamaria Prodan, Gavril & Prodan Promotions.

Co-Main-Event-ul serii, îl va aduce în ring pe Florian Andrei, tânăra speranță a boxului profesionist românesc, în drumul spre obținerea titlului Intercontinental WBF, la categoria semigrea (Light Heavyweight).

Main-Event-ul serii, îl are că protagonist pe nimeni altul decât Ronald ”The Thrill” Gavril, care va lupta cu dârzenie până la ultimul gong, pentru a cuceri Centură Mondială WBF la categoria semigrea (Light Heavyweight).