Ultimele meciuri din sezonul de toamna al fotbalului judetean

– Partida Unirea Tasnad-Recolta Dorolt a fost amanata

O etapa a mai ramas de jucat din acest sezon de toamnă din fotbalul judetean.

La sfârșit de săptămână se joacă ultima etapă din Elite și Liga 5, iar în Liga 4 sunt programate o parte din restanțe.

In Elite cel mai asteptat duel, Unirea Tasnad-Recolta Dorolt a fost amanat in vreme ce campioana Oasul Negresti Oas va juca ultimul meci oficial din acest an la Botiz cu imprevizibila echipa ce are in componenta jucatori veniti in Romania prin Soccer Viza.

Sezonul de toamna din ELITE se va incheia duminica la Capleni cu duelul echipelor din zona Careiului, Fortuna-Victoria.

Altfel, in Liga a 4-a avem doua restante, cel mai interesant meci fiind cel dintre Somesul Odoreu si Vointa Lazuri, o partida ce va decide echipa ce va incheia anul pe pozitia a 2-a a clasamentului in seria A.

De remarcat ca in Liga a 5 a avem parte de ultima etapa a anului cu liderul, Ugocea Porumbesti favorit sa obtina al 9-lea success consecutive in campionat.

Oficialii delegate la aceste ultime meciuri din 2024 din fobalul judetean vor fi anuntati vineri de AJF Satu Mare.

Liga 4 ELITE (etapa 11)

Sâmbătă, 9 noiembrie

12:00-juniori / 14:00-seniori:

Ştiinţa Beltiug – Turul Micula

12:00-seniori / 14:00-juniori:

Botiz – Oaşul 1969

12:00-seniori / 14:00-juniori:

CSM II – Talna Oraşu Nou

Duminică, 10 noiembrie

12:00-juniori / 14:00-seniori:

Fortuna Căpleni – CSM Victoria Carei

Unirea Tăşnad – Recolta Dorolţ, amânat

Liga 4 (restanțe)

SERIA A

Sâmbătă, 9 noiembrie

12:00-juniori / 14:00-seniori:

Someşul Odoreu – Voinţa Lazuri

SERIA B

Duminică, 10 noiembrie

13:00-seniori:

Olimpia Doba – Vulturii Santău

Liga 5 (etapa 9)

Sâmbătă, 9 noiembrie

14:00-seniori:

Diferit SM – Performanța Viile SM

17:00-seniori:

Il Calcio SM – Livada, teren Dinamo

Duminică, 10 noiembrie

14:00-seniori:

Ugocea Porumbeşti – Olimpia Domăneşti

14:00-seniori:

Dacia Supur – Voinţa Lazuri 2 Bercu