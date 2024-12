Eșec dureros pentru CSM Olimpia în derby-ul cu Minaur

Liga a 3-a

– Sătmăreanul Mircea Donca a fost MVP-ul partidei cu un gol și o pasă decisivă

în succesul, 2-0 obținut de maramureșeni

CSM Olimpia Satu Mare a încheiat anul cu o înfrângere în etapa a XV-a a Ligii 3, pierzând pe teren propriu în fața liderului seriei a 10-a, Minaur Baia Mare, scor 0-2.

Un sătmărean de la Minaur, MVP-ul meciului

A fost un meci în care a ieșit la rampă, la fel ca și în tur , mijlocașul sătmărean Mircea Donca de la Minaur. Dacă în tur a reușit golul victoriei pentru 3-2 acum acesta a creat faza din care Raphael Stănescu a deschis scorul în minutul 13 iar apoi în minutul 56 a finalizat o pasă perfectă venită de la marcatorul primului gol. Donca a fost înlocuit în minutul 90 de un alt sătmărean… Carlo Erdei.

Moment de reculegere în memoria lui Helmuth Duckadam

Partida a început cu un moment special. Un minut de reculegere în memoria celui care a fost Helmuth Duckadam…”Eroul de la Sevilla” , omul care a apărat patru lovituri de departajare în finala Cupei Campionilor câștigată de Steaua în 1986 în fața Barcelonei. Din păcate Duckadam s-a stins din viață pe 3 decembrie la doar 65 de ani.

Bogdan Lobonț, din nou, la oficială

Fostul internațional Bogdan Lobonț a asistat din nou la un meci al celor de la CSM Olimpia Satu Mare. După ce a fost zărit în tribuna oficială atât la meciul cu Viitorul Cluj Napoca cât și în cel de la CSM Sighet, Lobonț a venit și sâmbătă la Satu Mare și și-a luat notițe la masa presei.

Lobonț pare a fi în căutare de tinere talente și s-a interesat de jucătorii născuți între 2007 și 2004 ce au evoluat la cele două partide. La finalul meciului a fost abordat pentru poze de copii aflați la stadion…

Filmul jocului

Echipa sătmăreană a avut un început bun de meci cu o prestație mai bună, dominând jocul în primele zece minute. Totuși Olimpia nu a reușit să creeze ocazii periculoase, iar Minaur a profitat de prima acțiune periculoasă, deschizând scorul: după un contraatac pe partea stângă, sătmăreanul Mircea Donca a centrat perfect în fața porții, iar Raphael Stănescu a înscris cu o lovitură de cap imparabilă (0–1) minutul 13.

CSM Olimpia a continuat să atace dar fără a pune în pericol poarta băimărenilor și la vestiare s-a intrat cu Minaur în avantaj.

Deși ne așteptam la un joc mai avântat din partea gazdelor, în speranța revenirii pe tabelă, după pauză , surprinzător, calitatea jocului a scăzut vizibil.

În minutul 56, Stănescu i-a oferit o pasă excelentă lui Donca, care venit de la limita offsideului a înscris dintr-o poziție ideală, ducând scorul la 0–2.

Olimpia nu a reușit să desfacă apărarea băimăreană, iar adversarii au avut și noroc, când, în minutul 80, torpila de la distanță a lui Vadim Calugher a lovit bara laterală.

Scorul final a rămas 0–2, iar CSM Olimpia încheie anul cu 8 victorii, 4 egaluri și 3 înfrângeri. Echipa ocupă în prezent locul 3 în clasamentul seriei, însă SCM Zalău, aflată tot cu 28 de puncte, mai are de recuperat două meciuri până la reluarea campionatului pe 1 martie.

Până atunci, echipa va intra în vacanță de iarnă, dar pregătirea pentru partea a doua a sezonului va începe în prima jumătate al lunii ianuarie 2025. În etapa a XVI-a, pe 1 martie, Olimpia va juca în deplasare cu nou-promovata Vulturul Mintiu Gherlii.

Declarație – Alexandru Botos (Piri), managerul echipei

„După un început bun și dinamic, adversarii au profitat de o greșeală în urma unui corner al nostru, au recuperat mingea rapid și au înscris. Am încercat să revenim până la finalul primei reprize, dar nu am reușit să marcăm. În a doua repriză am trecut la un sistem cu doi atacanți pentru a egala cât mai repede, dar nu am luat deciziile corecte în fața porții adverse.

Nu ne-am dorit să intrăm în pauza de iarnă în aceste condiții; ținta noastră era să fim în primele două locuri, dar această înfrângere ne-a îndepărtat de obiectiv.

Le mulțumim celor care au venit astăzi să susțină echipa. Ne pare foarte rău că nu am reușit să încheiem sezonul de toamnă cu o victorie.”

LIGA 3, SERIA 10, ETAPA 15

CSM Olimpia Satu Mare – CS Minaur Baia Mare 0–2 (0–1)

Marcatori: Raphael Stănescu ’13, Mircea Donca ’56

CSM Olimpia: Miron Bogdan – Paul Copaci (’71, Cătălin Oanea), Abdoul Diomande, Florin Mureșan (’46, Mamourou Sanogo), Dorian Todoran, Vadim Calugher, Viorel Chinde, Alin Ferenți (’63, Samuel Șanta), Zsiga Ervin (’63, Alin Văsălie), Ionuț Zvunca, Marius Hosu (’71, Cosmin Zamfir).

Rezerve: Alexandru Hora – Răzvan Prodan, Emanuel Negru, Dominik Domokos

CS Minaur (antrenori: Marius Popescu, Romulus Buia și Vasile Șleam): Emanuel Breban – Ionuț Albu, Abel Stan, Jhon Mondragon, Darius Mureșan, Denis Ispas, Mircea Donca (90+2, Carlo Erdei), Raul Vitan (70, Alexandru Dulca), Raphael Srănescu (83, Denis Buhai), Antonio Suciu (83, Raul Saroși), David Ciubăncan (70, Alexandru Pop)

Rezerve: Raul Vasile Dumitru – Rareș Babiciu, Florin Chițaș, Sergiu Ciocan

Cartonațe galbene: Alexandru Hosu (18), Alin Ferenți (43), Florin Mureșan (45), Viorel Chinde (76), Vadim Călugher (89) / Abel Stan (36), Raphael Stănescu (83)

Arbitri: Andrei Baciu (Botoșani) – Cosmin Cercel (Piatra Neamț), Ionuț Turcanu (Cotușca – Botoșani). Rezervă: Raul Ovidiu Balaiban (Oradea). Observator arbitri: Sebastian Moisin (Oradea). Delegat joc: Marius Cozma (Zalău)