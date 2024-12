Fostul atacant de la CSM Olimpia, Moussa Samake, în top-ul golgheterilor din Liga a 2-a

Două etape mai sunt de disputat în 2024 din campionatul Liga 2, din cele șase rămase în sezonul regular 2024-2025. Prima dintre acestea începe vineri și se încheie marți.

Șapte dintre echipele din Liga 2 vor juca în această rundă după ce au evoluat și marți, miercuri sau joi, în etapa a doua a fazei grupelor Cupei României. Este vorba despre ACSM Reșița, CS Afumați, Campionii FC Argeş, FK Miercurea Ciuc, Metalul Buzău, Unirea Ungheni și Ceahlăul Piatra Neamţ.

Samake , revelația de la Reșița

Transferat în vară de la CSM Olimpia Satu Mare, atacantul malinez Moussa Samake s-a impus rapid la CSM Reșița.

Acesta a impresionat prin evoluțiile sale și a reușit rapid să intre în formula de bază a lui Flavius Stoican. Samake are deja șapte goluri marcate în acest sezon și e pe podiumul golgheterilor din Liga a 2-a.

De altfel, anul trecut , Samake a lăsat o impresie excelentă și la CSM Olimpia și declara după împrumutul la Satu Mare de la CFR Cluj că obiectivul lui e ca în maxim două sezoane să ajungă la nivelul Ligii 1.

Golgheteri

Cătălin Doman CSM Slatina 9

Jozef Dolny FK Csikszereda 9

Valentin Robu Metalul Buzau 8

Moussa Samake CSM Resita 7

Patrick Petre Ceahlaul PN 7

Cum se joacă în etapa a 16-a?

Etapa 16 din Liga 2 se joacă de vineri până marți. Derby-ul rundei are loc pe terenul liderului.

În prima zi cu meciuri din etapa 16 sunt programate două partide. De la ora 13:30, la Oradea, FC Bihor întâlnește Chindia, iar de la ora 17:00, la Craiova, FCU primește vizita celor de la AFC Câmpulung Muscel. Cele patru echipe ocupă poziții în partea a doua a clasamentului Ligii 2.

Sâmbătă, de la ora 11:00, sunt stabilite patru jocuri, la Dumbrăvița, Focșani, Slatina și Chiajna. Vom asista la debutul lui Claudiu Niculescu ca antrenor la CSM Slatina, în meciul cu Corvinul.

Și tot sâmbătă, de la ora 12:00, se dispută ACSM Reșița – FC Voluntari, un meci cu echipe care țintesc la play-off și la promovare.

Duminică, în ziua în care are loc turul 2 al alegerilor prezidențiale, sunt stabilite două jocuri. Ambele încep de la ora 11:00 și au loc la Buzău, între Metalul și Ceahlăul, și la București, între Steaua și Unirea Ungheni.

În fine, ultimul meci al rundei are loc marți, 10 decembrie, de la ora 17:00, la Miercurea Ciuc, unde are loc chiar derby-ul de clasament al etapei. Liderul FK Miercurea Ciuc primește vizita formației situată pe locul 3, Metaloglobus.

În această etapă va sta Campionii FC Argeş, cea care ar fi trebuit să o întâlnească pe Viitorul Pandurii.

Cinci meciuri transmise la TV!

De această dată, deținătorii de drepturi tv ai campionatului au ales să transmită în direct cinci partide, cum au mai făcut în acest sezon doar în etapele 5, 7 și 10.

Aceste cinci meciuri sunt cele de la Oradea (FC Bihor – Chindia), Craiova (FCU – AFC Câmpulung Muscel), Reșița (ACSM Reșița – FC Voluntari), București (Steaua – Unirea Ungheni) și Miercurea Ciuc (FK Miercurea Ciuc – Metaloglobus). Primele două sunt partide în care se întâlnesc echipe din partea a doua a clasamentului actual.

În schimb, FRF a ales să transmită pe platforma sa un meci, pe cel de la Slatina, dintre CSM Slatina și Corvinul Hunedoara.

Program etapa 16 Liga 2, sezon 2024-2025:

vineri, 6 decembrie 2024, ora 13:30

FC Bihor Oradea – Chindia Târgovişte – tv

vineri, 6 decembrie 2024, ora 17:00

FCU Craiova – AFC Câmpulung Muscel – tv

sâmbătă, 7 decembrie 2024, ora 11:00

CSC Dumbrăviţa – CS Afumaţi

CSM Focşani – CSC Şelimbăr

CSM Slatina – Corvinul Hunedoara – FRF.tv

Concordia Chiajna – CS Mioveni

Campionii FC Argeş stă, deoarece ar fi trebuit să joace cu Viitorul Pandurii Târgu Jiu, exclusă din campionat după 10 etape.

sâmbătă, 7 decembrie 2024, ora 12:00

ACSM Reşiţa – FC Voluntari – tv

duminică, 8 decembrie 2024, ora 11:00

Metalul Buzău – Ceahlăul Piatra Neamţ

Steaua Bucureşti – Unirea Ungheni – tv

marți, 10 decembrie 2024, ora 17:00

FK Miercurea Ciuc – Metaloglobus Bucureşti – tv