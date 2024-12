Sătmărenii de la NSM Motorsport, pe podium la Gala Campionilor FRAS 2024

Sătmărenii Ovidiu Domide, Nicolae Dima, Bogdan Poptelecan și Mircea Șipoș, de la NSM Motorsport, au urcat pe podium la Rally Raid , în cadrul Galei Campionilor FRAS 2024.

Evenimentul a premiat sportivii din 18 discipline ale automobilismului sportiv.

Aceștia au urcat pe podium la Gala Campionilor FRAS 2024, cea mai mare festivitate de premiere a Federației Române de Automobilism Sportiv.

Evenimentul a avut loc sâmbătă, 30 noiembrie, în Aula Magna a Universității Politehnica din București, și a celebrat performanțele sportivilor din 18 discipline ale automobilismului sportiv, inclusiv Off Road, Drift, Raliuri, Super Rally și altele.

Echipajul Ovidiu Domide- Nicolae Dima a urcat pe locul al doilea al podiumului la categoria Rally Raid TH 1,2 Diesel în vreme ce colegii de la club, Bogdan Poptelecan-Mircea Șipoș au terminat pe poziția a doua a clasamentului general, devenind vicecampioni la Rally Raid la TH și respectiv la categoria T1, benzină.

”Altul ar fi fost clasamentul final dacă am fi participat și la etapa de la Carei pe care noi am organizat-o. Am vrut să fim , însă, fair-play și am considerat că nu e corect să luăm startul la noi acasă. Dar și așa considerăm că am avut un sezon foarte bun și le mulțumesc tuturor pentru sprijin și colaborare”ne-a transmis Ovidiu Domide.

Gala Campionilor FRAS 2024 a reunit sportivi de elită, recunoscând eforturile și performanțele acestora într-un sezon competițional intens. Premiul obținut de Valentin Ciobanu reflectă nu doar abilitățile sale, ci și angajamentul său față de dezvoltarea sporturilor cu motor în România.

Natalia Iocsak, premiată la drift

Pentru sezonul excelent avut la competițiile de drift, Natalia Iocsak din Livada a fost premiată la Gala FRAS 2024.

”Fetele Drift, Rally şi Drag” a fost comentariul postat de Natalia pe pagina personală de facebook după festivitatea de sâmbătă de la București.

Felicitări sportivilor sătmăreni premiați la Gala FRAS 2024!