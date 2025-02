Atletism – Bronz la săritura în înălțime pentru George Kadar la Naționale!

Debut cu dreptul pentru George Kadar de la Clubul Sportiv Satu Mare, la Campionatele naționale de atletism în sală, pentru tineret Under 23 și Seniori, care s-au desfasurat în sala ”Lia Manoliu” din București.

Județul Satu Mare a fost reprezentat de sportivi de la Clubul Sportiv Satu Mare și LPS Satu Mare.

Cel mai bun rezultat l-a obținut George Kadar. Atletul antrenat de Horia Macarie a urcat pe podium , obținând medalia de bronz la săritura în înăltime cu o performanță de 1.90m. Un alt rezultat foarte bun, având in vedere ca încă este junior, l-a obtinut Kurti Kristof de la LPS Satu Mare. Sportivul antrenat tot de Horea Macarie a terminat pe un onorant locul 5 tot la săritura în înălțime (1.85m),

Un alt atlet de la Clubul Sportiv Satu Mare, Ghiță Corondan (antrenor Achim Radu), care a reluat activitatea de performanță după o pauză de câțiva ani, fiind și angajat in cadrul ISU Satu Mare, a participat cu succes alături de ceilalți doi sportivi și in proba 60m garduri.

De lăudat este faptul că acești sportivi sunt specializați pe probe combinate (heptatlon și decatlon) și reușesc să participe cu succes si in probe individuale din cadrul decatlonului!