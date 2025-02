Bronz la Cupa României pentru Albert Czigler

Continuă seria rezultatelor pozitive obținute de Albert Czigler . Tânărul sportiv legitimat la CS Armand Supur și antrenat de tatăl său, Anton Czigler a participat în week end la ediția 2025 a Cupei României la tenis de masă.

Iar la categoria lui de vârstă, la under 13, Albert a urcat pe podium reușind să cucerească medalia de bronz. Albert a avut un parcurs pefect până n semifinale unde a cedat doar în fața campionului național, Alex Pop din Cluj Napoca.

”Medalie de bronz la CUPA ROMANIEI! Debut senzațional la prima competiție NAȚIONALĂ, care a avut loc în 13-14 februarie la București Sala Romsilva FRTM! CZIGLER ALBERT din Supur, și-a arătat talentul și abilitățile, cu emoții pe măsură, obținând un loc binemeritat III (MEDALIE DE BRONZ ), din cei 163 de participanți la această ediție.

Cu un joc bine calculat și stabil, l-a făcut să nu piardă niciun meci, până în semifinala, unde l-a întâlnit pe Campionul National și locul 1 in clasamentul European, clujeanul Pop Alexandru. Mulțumim tuturor celor care susțin performanta!” e mesajul transmis de conducerea CS Armand Supur după acest succes.

”Nu prea am avut timp de odihnă și de pregătire. În urmă cu o săptămână am fost în Croația iar acum direct la București la cupa României. Se adună competițiile și medaliile în ciuda deplasărilor lungi . Iar următoarea competiție e la Odorhei, Cupa României U15 și U19. Muncă ,muncă și iar muncă, doar așa poți ajunge în vârf. Motiv de mândrie pentru tot județul” ne-a spus Anton Czigler, tatăl și totodată antrenorul micului nostru campion.