Evoluții excelente pentru Andreea și Noelia Cristurean la Concursul National Școlar

Stațiunea vâlceană Căciulata a fost martora unei noi ediții a “Concursului National Scolar – Elisabeta Polihroniade”. Dacă proba “regină”, cea de șah clasic s-a desfășurat in primele zile ale lui 2025, de această dată tinerii școlari si-au exersat abilitățile in cadrul secțiunilor de șah rapid, blitz si dezlegări in perioada 21-23 februarie.

Simpaticele gemene Andreea si Noelia Cristurean au animat din nou competiția prin jovialitatea lor. Ele au dublă -legitimare LPS Satu Mare si Potaissa Turda, club păstorit cu atâta pasiune de arhitectul ( in viața reală, dar si șahistă ) Marin Fântâna. Deși abia in noiembrie vor împlini 12 ani, ele au participat in grupa fetelor sub 13 ani.

În proba de șah rapid , la capătul celor 7 runde, Andreea a dobândit 6 puncte, iar Noelia 5, urcând impreuna pe a 2-a respectiv a treia treapta a podiumului.

Ce fascinează la cele 2 surori este ca deși se întâlnesc aproape la fiecare concurs , partidele intre ele nu au deloc un caracter amical, balanța inclinând de o parte sau de alta, însă ulterior ele se susțin reciproc necondiționat. Pentru Andreea e o noua confirmare valorica după ce a fost medaliată si in proba de sah clasic.

Festivalul școlar închinat memoriei doamnei Elisabeta Polihroniade, o puternică promotoare a șahului ca instrument educațional, s-a încheiat in ritmul alert al probei de blitz.

Dupa ce a fost de atâtea ori aproape de a obține cununa cu lauri, de aceasta data Andreea nu a mai ratat oportunitatea, dovedind ca uneori si ardelenii pot fi rapizi. O evoluție aproape perfectă menita să răsplătească atât eforturile ei, cât si ale minunatei sale familii.

Noelia s-a regăsit pe locul 4, însă in mod cert cu potențial foarte bun, nivelul ei șahistic nefiind inferior sorei sale . Încrederea reprezintă o componenta importanta a performantei sportive.

De apreciat inca o data eforturile materiale si emotionale facute de familie, aceste medalii , dar si bucuria fetelor venind ca un balsam sufletesc.

După aceste concursuri introductive, in luna aprilie, in stațiunea Olimp , sute de copii din tara isi vor măsura puterile in cadrul Campionatului National pentru Copii si Juniori, întrecere care desemnează reprezentanții României la Campionatele Europene si Mondiale. Din cadrul LPS Satu Mare vor participa 11 copii ( majoritatea având duble legitimări cu cluburi de renume din tara ) , iar gemenele cu siguranța vor avea un cuvânt important de spus.