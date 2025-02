Încep emoțiile pentru echipele sătmărene din eșalonul trei

By

La acest sfârșit de săptămână e programată prima etapă din acest an din cadrul Ligii a 3-a. În seria a 10-a cele două reprezentante ale județului, CSM Olimpia și SC Olimpia MCMXXI pornesc la drum cu obiective diferite . CSM Olimpia e cu gândul la accederea în play off și apoi chiar la promovare în vreme ce SC Olimpia MCMXXI are ca scop evitarea retrogradării.

Meci pe terenul greu de la Mintiu Gherlii

După o perioadă de pregătire de aproape o lună și jumătate, echipa de fotbal CSM Olimpia Satu Mare va disputa sâmbătă primul meci de campionat din această pimăvară.

Așa cum se știe, au avut loc câteva schimbări în lotul echipei de Liga 3, dar și în staff-ul tehnic. Fostul portar al echipei naționale, Bogdan Lobonț, s-a alăturat staff-ului tehnic, iar în lot au fost aduși opt noi jucători: Darius Văduvă, Alexandru Maxim (portari), Mario Aioanei (fundaș), Robert Mustacă, Tudor Lucaci, Rareș Corodan, Toni Francisco (mijlocași) și Alexandru Pop (atacant). Obiectivul echipei rămâne neschimbat: să termine între cele mai bune echipe ale Seriei 10.

Perioada de pregătire a decurs foarte bine, echipa desfășurând un cantonament de zece zile și disputând șapte meciuri amicale, pe care le-a câștigat pe toate, cu un golaveraj de 28–5.

Sâmbătă, CSM Olimpia va înfrunta nou-promovata Vulturul Mintiu Gherlii. În tur, la Satu Mare, echipa noastră s-a impus cu 2–0, iar victoria este obligatorie și în retur. La finalul sezonului de toamnă, CSM Olimpia a ajuns în zona periculoasă a clasamentului și doar printr-o victorie poate să își păstreze poziția în prima parte a clasamentului.

Echipa noastră ocupă locul 4 în Seria 10, cu 28 de puncte, având un singur punct avans față de Sănătatea Cluj, echipă aflată pe locul 5, care duce în play-out. Totodată, Olimpia are aceeași diferență de puncte față de Crișul Sântandrei, ocupanta locului 3.

Astfel, ne așteaptă o luptă strânsă în ultimele trei etape ale sezonului regulat. După meciul de la Mintiul Gherlii, echipa noastră va primi vizita celor de la Sănătatea Cluj, iar în ultima etapă va juca în deplasare împotriva SC Olimpia MCMXXI Satu Mare.

În plus, staff-ul tehnic format din Bogdan Lobonț, Alexandru Botos (Piri) și Svarczkopf István nu va putea conta pe golgheterul echipei, Gheorghe Gondiu, care ispășește o suspendare primită în sezonul de toamnă. De asemenea, Vadim Calugher, coordonatorul de joc de la mijlocul terenului, va lipsi din cauza unei accidentări ușoare.

Adversarul de sâmbătă, Vulturul Mintiul Gherlii, ocupă locul 7 în Seria 10, cu 12 puncte. Potrivit informațiilor publicate pe pagina lor oficială, au reziliat contractele a patru jucători, nu au anunțat transferuri noi și au disputat trei meciuri amicale. Se anunță un meci greu pe un teren dificil considerat de specialiști ca unul demn mai degrabă de o ligă județeană și nu de un eșalon trei…

Acasă cu Sănătatea Cluj

SC Olimpia MCMXXI Satu Mare va debuta acasă, pe terenul Someșul , de la ora 15 sâmbătă în noul an în compania celor de la Sănătatea.

Cu un lot remaniat din care lipsesc Siwiek sau Emeriau , plecați în iarnă de la Satu Mare, SC Olimpia MCMXXI speră să dea lovitura în fața unei echipe , Sănătatea Cluj, ce speră încă la o calificare în play off.

”Cred că e deja a treia schimbare de lot pe care o prind aici de când am venit la SC Olimpia MCMXXI. Consider că e cel mai bun lot din ultima vreme, au venit tineri buni și jucători străini cu calitate. Noi muncim și sperăm să putem scoate maxim din aceste trei meciuri rămase din sezonul regulat. Apoi ne așteaptă un play out în care trebuie să muncim pentru fiecare punct și să menținem echipa în Liga a 3-a”, a spus antrnorul Dacian Nastai la Nord Vest TV în cadrul emisiunii Actualitatea sătmărenă.

Sănătatea Cluj l-a pierdut pe directorul tehnic, Vasile Miriuță , plecat la Poli Iași în Superligă și de asemenea s-a despărțit de câțiva titulari. Chiar și așa clujenii au arătat o formă bună și în amicale și se anunță una dintre candidatele serioase la un loc de play off.

Partida SC Olimpia MCMXXI-Sănătatea Cluj Napoca se joacă sâmbătă de la ora 15 pe stadionul Someșul.

Altfel, tot sâmbătă e programat derby-ul seriei, Minaur -SCM Zalău, iar vineri, etapa este deschisă de duelul ultimelor două clasate, Viitorul Cluj- CS Diosig.