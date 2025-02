KLAUS wiedersehen!

În mod normal am fi căutat un subiect local pentru bursa noastră de azi…Doar că știrea zilei de miercuri a fost, clar, revenirea președintelui Iohannis printre muritori.

Ne-am permis și-un joc de cuvinte. Nemțești…Un fel de ”la revedere” cu ”Klaus revedere”…Ghinion e cuvântul care rămâne după cei 10 ani de mandat și 53 de zile ale sasului de la Sibiu.

Ghinionul nostru că am fost contemporani cu un personaj care în 2014 ne era prezentat ca modelul nemțesc. Model de rigurozitate, punctualitate etc… Doar că nici nemții nu mai sunt ce-au fost odată și de asta ne-am dat seama și noi, sătmărenii… Cu scuzele de rigoare pentru șvabii noștri din Sătmar.

Am urmărit cu interes ultima zi a lui Klaus Werner la Cotroceni…Și, ca unul care își blestemă zilele când trebuie să facă drumul Satu Mare-București pe relația Valea Oltului am căutat și momentul în care omul nostru va reveni printre muritori și va trece pe la Dedulești fără antemergător.

Ei bine, când ești doar un anume Klaus și trebuie să respecți toate regulile din trafic faci de la București la Sibiu exact 4 ore și 13 minute. Și nu 2 sau 3 cu coloană oficială…Am zice…bun venit în România reală…Iar de azi…ea va deveni tot mai reală pentru fostul locatar de la Cotroceni.

P.S. Foto de la sosirea la Sibiu ca simplu cetățean. Mulțumim Turnul Sfatului din Sibiu.