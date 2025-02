ȘAH

Rezultate excelente în Germania și Ungaria pentru șahiștii de la LPS

David Ilonczai pe doi la Berlin, iar Lazin Tamas și Ronaldo Balog s-au impus la Debrecen

Ziua de 15 februarie a fost una plină de reușite pentru mai mulți șahiști sătmăreni.

În capitala Germaniei s-a desfășurat un concurs internațional de șah rapid, cu 80 de competitori provenind din 11 țări ( Croația, Franța, Germania, India, Iran, Letonia, România, Rusia, Spania, Turcia, Ucraina ) printre ei si sătmăreanul de la LPS, David Ilonczai, masterand in Berlin.

El a avut un concurs excelent, încheind pe un onorant loc 2, dar foarte aproape de a obține cununa cu lauri. Un argument puternic pentru complementaritatea activității șahiste cu educația universitara in condițiile unei autodiscipline si seriozități crescute. Desigur familia lui David are o contribuție majora la toate aceste reușite prin cultivarea unor valori cardinale, dar si prin acțiuni congruente.

În același timp, in Ungaria la Debrecen s-a desfășurat o etapa de Grand Prix.

”Suntem incantați de reușitele celor 2 sătmareni, Lazin Tamas ( grupa FIDE ), dar si Ronaldo Balog ( grupa destinata celor sub 9 ani ). Dacă Tamas si-a permis luxul unei remize in ultima runda pentru a-si consolida titlul, mezinul competiției a izbutit sa învingă in toate partidele.

Tamas e un alt tanar care impresioneaza prin modestie, bun-simt si seriozitate in tot ce face si care dincolo de activitatea cotidiana in IT, obtine succese sahiste frecvente. Ronaldo are un nivel excelent pentru varsta lui, datorat in mare masura tatalui sau, Cristian si domnului Ludovic Torzas, dincolo de aptitudinile copilului. Cu rabdare, modestie si sustinere financiara ar putea avea o frumoasa cariera sahista.

Bravo, baieti! Felicitari si parintilor vostri!” au transmis antrenorii de la LPS Satu Mare pe pagina oficală de facebook a clubului.