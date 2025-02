SC Olimpia MCMXII, învinsă la limită de Crișul Sântandrei

Pregătiri Liga a 3-a

– Galben-albaștrii vor juca un nou amical, pe 15 februarie cu Mintiu gherlii

După 0-1 și 4-2 în campionat, Crișul Sântandrei a învins o dată și în perioada de pregătire pe FC Olimpia MCMXXI Satu Mare, colega din Seria 10 a Ligii a III-a, scor final 1-0 (1-0).

Golul victoriei a fost marcat de Alexandru Sorian în minutul 45 cu un șut frumos de la circa 25 de metri (1-0).

Antrenorul Călin Cheregi a început jocul cu Ed. Nergheș – D. Hașaș, D. Stan. R. Turcan. S. Gondor, Al. Sorian, G. Cherman, L. Prundaru, A. Paul, R. Popescu, R. Pașca. Au mai intrat după pauză A. Mocan – D. Cociuba, A. Achim, C. Cirtea, D. Maghiar, C. Trip, Z. Șerb, Al. Brisc, A. Nagy.

Nu au putut evolua din motive medicale V. Costea, C. Ntchinda, A. Hosu, Sg. Pop și R. Pașcalău.

Pentru SC Olimpia MCMXII au început partida : Alex Crișan-Apai, Maxi, Mo, Oneț, Onea, Funkenhauzer, Micle, Lund, Jaylen, Juan. De remarcat că atât în formula de start cât și printre cei intrați în partea a doua antrenorul Funicello a testat mai mulți jucători veniți în probe.

În 5 februarie, FC Olimpia MCMXXI Satu Mare a mai plecat învinsă din Bihor. ACS Transilvania Sport Academy a învins cu 3-2 formația sătmăreană.

Miercuri, 12 februarie, Crișul Sântandrei va juca în compania echipei Club Atletic Oradea la Baza Sportivă din Biharia.SC Olimpia MCMXII are programat un nou amical, pe 15 februarie, cu Vulturul Mintiu Gherlii.