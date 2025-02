Pregătiri Liga a 4-a elite

Staff confirmat la Tășnad: Mihai Sabău- antrenor principal, Ioan Stelescu-director tehnic

– tășnădenii au disputat sâmbătă un prim amical, scor 0-5 cu CSM Sighet

Unirea Tășnad începe anul cu o nouă conducere tehnică dar cu același obiectiv ca la începutul sezonului…PROMOVAREA.

După înfrângerea din noiembrie, 0-4 din derby-ul cu Oașul, Unirea s-a despărțit de antrenorul Cosmin Iuhas iar apoi și a amânat ultima partidă a anului…A urmat o perioadă de căutări iar într-un final conducerea clubului pare că a ales staff-ul tehnic cu care tășnădenii să abordeze a doua parte a campionatului.

Iar în funcția de director tehnic, Unirea Tășnad l-a ales pe Ioan Stelescu. Un tehnician care a lucrat preț de opt ani alături de fostul selecționer Edi Iordănescu . Acesta îi va avea în staff pe prof. Mihai Sabău de la Liceul Sportiv . Mihai Sabău va fi de altfel antrenor principal , Vlad Bărbos, preparator fizic.

Sâmbătă Unirea Tășnad a jucat primul amical al anului. Tășnădenii au cedat 0-5 în fața celor de la CSM Sighet dar antrenorul Mihai Sabău consideră rezultatul ca fiind unul mincinos. ”Sigur că e mare diferență între cele două echipe la acest moment. Noi abia am început pregătirile și suntem într-o formulă nou. Ei mai au trei săptămâni și încep campionatul. Dar și așa în prima repriză am ratat ocazii importante și am luat două goluri pe greșeli personale. Încă mai căutăm să întărim lotul” ne-a declarat prof. Mihai Sabău.

Unirea a jucat în formula: Fila-Ciul, Achim, Cadar, Komaromi, Walace Darius, Matei Denis, Vajda Krisztof, Cândea, Haydan, Vajda Roland. Au mai intrat: Pleșca, Simoneac, Vădan, Aki, Casian Rus, Bandula, Torok, Emre, M. Bolba.

Urmează sâmbătă o deplasare la Csenger apoi pe 19 februarie un amical acasă cu liderul din C 10, SCM Zalău. În programul de pregătire mai apar jocuri cu SC Olimpia MCMXII, FC Chieșd și LPS U 19 Satu Mare.