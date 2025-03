Dar cu banca ce-ați avut?

Sâmbătă tare ne-am mai umflat în pene ca sătmăreni când cei de la Voltaj ne-au lăudat orașul. Și pe noi ca sătmăreni că am stat în ploaie să le ascultăm civilizat, sub umbrele , hiturile. ”Ca la 20 de ani” am zice…fără griji că a doua zi o să trecem pe la farmacie după un medicament pentru răceală și gripă…

A doua zi după concert însă am revenit la realitate și , la doi pași de locul concertului, ne-am dat seama că nu toți sătmărenii noștri sunt buni de pus în ramă. Pe unii ar merita să-i punem la ”Panoul rușinii” și să-i dăm pe mâna polițiștilor locali… Colegii de la dincolodesport.eu au surprins pe digul Someșului mai multe coșuri de gunoi vandalizate și o bancă ruptă. Dacă pentru banca ruptă am mai găsi o scuză…eventualele multe kilograme în plus, în schimb cu coșul de gunoi maltratat am zice că-s mai degrabă lipsă ”chiar cei șapte ani de acasă”!

Să sperăm c-or fi în zonă ceva camere de supraveghere iar ”vitejii” de ocazie puși la plată.