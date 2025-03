Liga a 3-a. SC Olimpia MCMXII Satu Mare – CSM Olimpia Satu Mare, vineri ora 15

Derby-ul Sătmarului, în ultima etapă a sezonului regulat

– Partida se joacă pe stadionul Someșul

SC Olimpia MCMXII Satu Mare se pregătește să întâmpine rivalii locali de la CSM Olimpia Satu Mare într-o partidă care promite multă emoție și pasiune. Meciul va avea loc pe stadionul Someșul din Satu Mare , vineri de la ora 15 și este așteptat cu nerăbdare de iubitorii fotbalului din județ. De altfel, partidele de până acum dintre cele două echipe , indiferent de pozițiile pe care acestea le-au avut în clasament, au oferit un fotbal de calitate și un spectagol gustat de spectatorii veniți la stadion, indifferent că meciul s-a jucat pe ”Olimpia -Daniel Prodan ” ori pe ”Someșul”

SC Olimpia MCMXII Satu Mare are un început modest de an cu două înfrângeri la scor de neprezentare, 0-3 acasă cu Sănătatea Cluj și apoi tot 0-3 la Academia Viitorul Cluj Napoca. În urma acestor înfrângeri echipa antrenată de Funicello a ajuns penultima în clsamentul seriei a 10-a și va intra în play out cu obiectivul clar de salvare de la retrogradare.

De partea cealaltă, CSM Olimpia Satu Mare pare a-și fi găsit golgheterul și …pofta de gol.

Galben-albaștrii pregătiți de Bogdan Lobonț-Alexandru Botoș și Istvan Schvarzkopf s-au impus în ambele jocuri disputate în acest an, 1-0 pe terenul greu de la Mintiu Gherlii și apoi 3-0 acasă , într-un meci doominat clar cu Sănătatea Cluj Napoca. Atacantul venit în această iarnă, Alex Pop a reușit o dublă în duelul cu Virușii Verzi și pare a fi principalul pericol pentru poarta rivalei de peste…Someș.

CSM Olimpia Satu Mare este deja calificată în play off și vrea să obțină toate punctele din duelul de pe stadionul Someșul pentru a ține aproape de primele două clasate, Minaur și SCM Zalău.

De altfel, chiar dacă CSM Olimpia va câștiga în această etapă iar rivalii de la Zalău vor pierde la Sănătatea, aceștia vor încheia pe locul 3 la finalul sezonului regulat și vor avea un program cu patru jocuri pe teren propriu și cinci deplasări, din care două pe terenul liderului…

Singura necunoscută din seria a 10-a o reprezintă a patra echipă ce va intra în play off. Bătălia se dă la distanță între Sănătatea și Crișul Sântandrei.

Bihorenii au meci la Mintiu Gherlii și par favoriți în a obține toate punctele. Aceștia intră în play off doar dacă Sănătatea nu câștigă partida cu Zalău iar ei se impugn pe terenul Vulturului…

Sănătatea e sigură de calificarea în play off doar dacă bate pe SCM Zalău, lucru care ar ajuta indirect și pe CSM Olimpia Satu Mare.

SC Oimpia Satu Mare are cea mai slabă apărare din serie cu 42 de goluri încasate în vreme ce rivalii de la CSM Olimpia Satu Mare au cea mai bună defensive cu doar 14 goluri încasate în 17 meciuri.

Meciul se va juca pe o vreme relativ bună, cu aproximativ 18 grade Celsius, dar cu șanse de ploaie de 45% și vânt de până la 16 km/h.

Se deschide Cafeneaua Someșul , la stadion!

”Cu multă pasiune, am creat un spațiu de relaxare și socializare pentru toți cei care ne trec pragul la Stadion Someșu Satu Mare. Fie că vii la meci sau aduci copilașii la antrenament, te așteptăm cu drag să descoperi atmosfera noastră primitoare și să te bucuri de un moment de relaxare.

-Locația: Stadion Someșu Satu Mare

– Data deschiderii: 14.03.2023” e anunțul familiei Sorin Petric, cea care are în administrare baza sportive Someșul. Așadar un motiv în plus de a alege să petreci după amiaza de vineri la un derby local și o cafea bună pe SOMEȘUL!