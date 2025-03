FRF – Adrian Rus , o nouă aniversare în cantonamentul Naționalei României

Fundașul sătmărean Adrian Rus a fost convocat din nou la echipa națională și face parte din lotul cu care România va ataca primele două meciuri din cadrul preliminariilor Cupei Mondiale.

Pentru jucătorul celor de la Pisa , convocarea a venit și ca un cadou de ziua lui de naștere, Adrian Rus împlinind 29 de ani , marți 18 martie.

”M-am obișnuit deja să-mi sărbătoresc ziua de naștere alături de colegii de la Națională. Să dea Domnul să fiu la Națională și când voi împlini 35 de ani. Mă bucur de convocare și de faptul că sunt sănătos” ne-a spus Adrian Rus care își amintește cu emoție că prima dată când și-a serbat ziua de naștere în cantonamentul echipei Naționale a fost la selecționata U21. ”Cred că de 7-8 ani tot așa mi serbez ziua, la lot. Doar în pandemie am fost acasă…” ne-a mai spus Adrian Rus care a avut parte de o mică surpriză din partea colegilor și a …bucătarului. ”Mi-au cântat la mulți ani și am avut parte de un tort”.

Legat de meciurile cu Bosnia și San Marino, fundașul sătmărean își dorește un start perfect cu șase puncte.

Rus: ”Bine că au depistat problema aeronavei la sol , și nu în aer”!

Cei trei români convocaţi de la Pisa, fundașul sătmăreanul Adrian Rus ( 29 de ani), atacantul lateral Olimpiu Moruţan (25 de ani) și mijlocaşul Marius Marin (26 de ani) au întârziat la reunire, din cauza unor probleme tehnice ale aeronavei.

Luni, cursa de la Pisa programată pentru 15:15 a fost amânată şi reprogramată pentru 21:30.

Aeronava a suferit o defecţiune la sol, iar un angajat al companiei s-a arătat recunoscător că problema nu a apărut în timpul zborului.

Toţi pasagerii, printre care Olimpiu Moruţan, Marius Marin şi Adrian Rus, au ascultat anunţul şi au urmat instrucţiunile echipajului.

”A fost o defecțiune ceva legat de lichidul hidraulic. Ne-au debarcat și am plecat abia pe seară, mult mai târziu. Bine că au depistat problema la sol și nu când am fi fost în aer!” ne-a mărturisit Adrian Rus.

Încep preliminariile

România face parte dintr-o grupă cu Austria, Bosnia-Herțegovina, Cipru și San Marino.

Debutul tricolorilor va avea loc vineri, 21 martie, pe Arena Națională, împotriva celor din Bosnia-Herțegovina.

Tricolorii nu au mai participat la un turneu final de Cupă Mondială din 1998.

Campania de calificare la Cupa Mondială 2026 se va desfășura în perioada martie – noiembrie 2025, primele clasate din cele 12 grupe obținând calificarea directă la turneul final.

Pentru ultimele patru locuri disponibile din zona Europei se vor lupta 16 echipe: cele 12 ocupante ale locurilor doi în preliminarii și patru echipe din Liga Națiunilor, câștigătoare de grupe altele decât formațiile care s-au clasat pe locurile 1-2 în preliminarii.

Programul României din preliminariile Cupei Mondiale 2026

Programul Grupei H:

21 martie

21:45 – Cipru – San Marino

21:45 – ROMÂNIA – Bosnia și Herțegovina

24 martie

21:45 – Bosnia și Herțegovina – Cipru

21:45 – San Marino – ROMÂNIA

7 iunie

16:00 – Bosnia și Herțegovina – San Marino

21:45 – Austria – ROMÂNIA

10 iunie

21:45 – ROMÂNIA – Cipru

21:45 – San Marino – Austria

6 septembrie

21:45 – Austria – Cipru

21:45 – San Marino – Bosnia și Herțegovina

9 septembrie

21:45 – Bosnia și Herțegovina – Austria

21:45 – Cipru – ROMÂNIA

9 octombrie

21:45 – Austria – San Marino

21:45 – Cipru – Bosnia și Herțegovina

12 octombrie

16:00 – San Marino – Cipru

21:45 – ROMÂNIA – Austria

15 noiembrie

19:00 – Cipru – Austria

21:45 – Bosnia și Herțegovina – ROMÂNIA

18 noiembrie

21:45 – Austria – Bosnia și Herțegovina

21:45 – ROMÂNIA – San Marino.