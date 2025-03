Inedit

Kovacs Istvan, prima apariție publică împreună cu băiețelul său, Enzo

L fostul internațional, Florin Prunea îl vede pe arbitru careian la finala Ligii Campionilor

Cel mai bun arbitru din România, careianul Kovacs Istvan e destul de discret când vine vorba de viața personală. Puțină lume știe că Istvan e într-o relație cu Denisa Fazakas, iar cei doi sunt împreună de o lungă perioadă de timp. De altfel Istvan nu a dorit să se afle prea multe nici despre unul dintre cele mai fericite momente ale vieții sale, nașterea anul trecut a băiețelului său, Enzo.

Abia acum, pe 4 martie 2025 la șase luni de la nașterea micuțului Kovacs , arbitrul careian a avut o primă postare pe pagina personală de Facebook, împreună cu Denisa și Enzo. Cu un simplu mesaj… #myloves#❤️ ( iubirile mele).

”Va arbitra finala Ligii Campionilor!”

Fostul internațional Florin Prunea (56 de ani) a dezvăluit, în direct la I AM SPORT LIVE, că arbitrul român Istvan Kovacs ar urma să fie delegat la marea finală UEFA Champions League din actuala stagiune.

Careianul Istvan Kovacs este unul dintre cei mai bine cotați arbitri din lume la ora actuală. “Centralul” din România a fluierat deja două finale europene, una de Conference League și alta de Europa League, și ar urma să facă pasul suprem și să fie delegat și la ultimul act din UCL.

Invitat la I AM SPORT LIVE, Florin Prunea este convins că doar arbitrul careian ar putea fi delegat de UEFA să oficieze cel mai important meci al sezonului la nivel de cluburi.

Istvan Kovacs are două finale europene în CV

În 2022, Istvan Kovacs a arbitrat finala Conference League dintre AS Roma și Feyenoord, câștigată de italieni cu scorul de 1-0.

Doi ani mai târziu, românul a fost delegat la ultimul act din Europa League, disputat între Atalanta și Bayer Leverkusen, adjudecat cu 3-0 de formația din Serie A.

Recent, Istvan Kovacs a fost la centru și la duelul stelar dintre Real Madrid și Manchester City, din returul play-off-ului pentru optimi. Madrilenii s-au impus 3-1, grație unui hat-trick reușit de Kylian Mbappe.