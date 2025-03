Liga a 3-a / CSM Olimpia obligată să câștige la Sântandrei

Succesul obținut la Zalău în prima etapă din play off-ul seriei a 10-a a Ligii a 3-a a urcat pe CSM Olimpia Satu Mare pe loc de baraj . Acum elevii trioului Lobonț-Botoș-Schvarzkopf sunt obligați să continue seria pozitivă din acest an și să se impună și la Sântandrei în meciul programat sâmbătă de la ora 15.

Sătmărenii pornesc și cu un moral bun în fața bihorenilor dacă ținem cont că în sezonul regulat Zsiga&co s-au impus în ambele partide jucate împotriva echipei de pe poziția a 4-a.

Crișul a schimbat antrenorul după înfrângerea de la Sighet din primul meci oficial al anului și-l are din nou pe bancă pe Gheorghe Ghiț, revenit de la FC Bihor. Doar că acum cei de la CSM Olimpia par a fi scăpat de coșmarul Anca Trip, portarul care-n tur a făcut două meciuri excelente pentru Crișul și care acum a ajuns în lotul de la FC Bihor…

Rămâne de văzut acum cum va gestiona situația din atac echipa tehnică de la CSM Olimpia ținând cont că rezervele Gondiu și Mustacă au intrat excelent în meci la Zalău iar vârful Alex Pop a marcat o dublă cu Sănătatea dar apoi n-a mai repetat evoluția bună și-n duelurile cu SC Olimpia MCMXII și la Zalău. Fundașul stânga, Oanea a fost indisponibil la Zalău și a fost înlocuit cu Zamfir chiar înaintea meciului . Oanea e apt de joc în vreme ce la Zalău, Zamfir a făcut una dintre cele mai bune partide ale sale de la venirea la CSM Olimpia…

Avem și o certitudine însă…portarul Maxim. Acesta e neînvins de la venirea la CSM Olimpia cu evoluții excelente în meciurile oficiale jucate în acest an.

În celălalt meci al seriei, în play off, Minaur Baia Mare va încerca să învingă încă odată în acest an pe SCM Zalău. În primul meci din 2025, băimărenii s-au impus cu 4-2.

Dinspre Zalău, conducerea clubului ne-a transmis că în ciuda zvonurilor apărute în ultimele zile, mai ales după eșecul cu CSM Olimpia, antrenorul Cristian Lupuț nu va fi înlocuit.

Victorie obligatorie și pentru SC Olimpia MCMXII

Altfel, în play out , SC Olimpia MCMXII are nevoie de toate punctele pentru a mai spera la salvarea de la retrogradare. Elevii lui Funicello vor întâlni tânăra echipă a Academiei Viitorul Cluj. Meciul se joacă sâmbătă de la ora 15 pe stadionul Someșul.

În celelalte două partide din play out, etapa a 2-a, Diosig întâlnește pe Mintiu Gherlii iar CSM Sighet joacă derby-ul primelor două clasate cu Sănătatea.