Legenda Raliului Dakar

SuperMani Gyenes- Premiul Excelență în Moto la Gala Sportului Românesc!

– Este astfel prima Gala in care este premiat un sportiv al FRM, iar Emanuel Gyenes – Mani este singurul pilot roman care a primit pana acum aceasta distinctie.

Agentia Nationala pentru Sport a organizat marți seara Gala Sportului Romanesc 2024. Evenimentul a fost găzduit de Opera Națională din București și s-a desfășurat marți, 18 martie 2025 de la ora 17:00.

Trofeul de Excelență al Agenției Naționale pentru Sport în sezonul competițional 2024 a fost acordat sătmăreanului Emanuel Gyenes.

”Am fost cu toții fericiți și onorați pentru decizia de a acorda acest premiu Legendei Motociclismului Românesc, Emanuel Gyenes. Acest premiu se acordă doar celor mai buni dintre cei buni, iar Federația Română de Motociclism a depus toate eforturile pentru obținerea acestei recunoașteri.

Felicitari pentru tot Mani! Meriti din plin aceast premiu decernat alaturi de cei mai buni sportivi din Romania!” este mesajul transmis imediat după eveniment de oficialii Federației Române de Motociclism.

Emanuel Gyenes este cel mai titrat pilot român, multiplu Campion al României la clasele Enduro și Endurocross. Mani a primit titlul de Maestru al Sportului în 2012 și este multiplu câștigător al Raliului Dakar (la clasele Malle Moto și Original by Motul), Red Bull Romaniacs (Silver și Iron), și multiplu medaliat cu aur și argint la International Six Days Enduro.

Este cetățean de onoare al municipiului SATU MARE și declarat Legendă a Raliului DAKAR!

”Am rămas foarte plăcut surpins, când am aflat că sunt nominalizat pentru premiul de excelență. Mă bucur foarte mult că sportul cu motor crește, ca nivel de mediatizare și recunoaștere în România. Le mulțumesc sponsorilor și Federatia Romana de Motociclism, care mă ajută an de an să fiu prezent la cel mai dur și cunoscut raliu din lume, Raliul Dakar.

Vă mulțumesc și vreau să îi felicit pe toți performerii din toate sporturile premiate la acest eveniment!” a spus Mani Gyenes imediat după primirea premiului, pe scena galei.

Au mai urcat pe scena Operei Naționale din București: David Popovici (cel mai bun sportiv român în 2024), Simona Radiș (cea mai bună sportivă), Simona Halep (premiu pentru întreaga carieră), echipa de fotbal a României (cea mai bună echipă din 2024) sau Ladislau Boloni, Premiul Special ANS – Legenda Sportului.