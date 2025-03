Atletism

Trei medalii de aur și una de bronz obșinute de atleții sătmăreni la Naționalele de Probe Combinate

– George Kadar e dublu campion național, atât la seniori cât și la tineret

Trei medalii de aur și una de bronz, obținute de sportivii de la CS Satu Mare și LPS Satu Mare, la Campionatele Naționale de Probe Combinate, (heptatlon), dedicate

categoriilor de Seniori,Tineret și Juniori

Competiția s-a desfășurat in perioada 22-23 martie, în sala Lia Manoliu din București.

George Kadar de la CS Satu Mare, (antrenor Macarie Horea). a obținut două medalii de aur, la tineret (under 23) și seniori , cu 4564 puncte.

Tot medalie de aur a obținut și Kurti Kristof de la LPS-CS Satu Mare (antrenor Macarie Horea) la categoria under 20 cu 4619 puncte.

Corondan Ghiță care este și pompier în cadrul ISU Satu Mare, legitimat la CS Satu Mare (antrenor Achim Radu), a obținut medalia de bronz la seniori cu 4128 puncte.

Un alt sportiv de la LPS-CS Satu Mare, Morar Bogdan (antrenor Macarie Horea), a obținut un onorabil loc 6, la categoria under 20 cu 3381 puncte.