Liga a 4-a elite: Micula- Orașu Nou 1-0 ( 0-0)

Turul bate Talna!

După ce Unirea Tășnad a învins sâmbătă pe Recolta Dorolț, scor 6-0 în primul meci oficial al sezonului de primăvară din Liga a 4-a elite, a doua zi pe terenul Academiei Partium am avut parte de un al doilea joc. O altă restanță rămasă din toamnă, meciul dintre Turul Micula și Talna Orașu Nou.

Meciul a avut un ritm bun încă din start cu ocazii la ambele porți. Cu un Alexandru Hora excelent între buturile Turului și cu o echipă a lui Cristi Popa mult schimbată, în bine, față de prima parte a campionatului.

Turul a dat lovitura în minutul 73 prin Tafa. Zelenak a centrat excelent de la colțul terenului iar Tafa a marcat cu o lovitură de cap….Talna n a mai reușit până la final să înscrie și astfel s-a consemnat o primă surpriză în Liga a 4-a elite.

”Am jucat bine, am ajut 4-5 ocazii de gol. Din păcate pentru noi am întâlnit un portar în zi mare. Sâmbătă jucăm cu Oasul Negrești. E derby-ul Țării Oașului, ei au o echipă bună. Au demonstrat o formă bună în tur și au avut rezultate bune și-n amicalele din acest an Speram să nu pierdem, să avem și puțin noroc.Căci eu cred că și de noroc aveam nevoie azi ( nr duminică) să nu pierdem cu Micula” ne-a spus Nelu Donca, antrenorul celor de la Talna Orașu Nou.

De partea cealaltă tehnicianul Turului, Cristi Popa și-a lăudat echipa și efortul depus de jucători în fața unui adversar experimentat.

”O victorie muncită, în fața unei echipe experimentate și bine organizată. Am câștigat este foarte important pentru noi, am avut șansa dar și ocazii, important este rezultatul și atitudinea băieților.” Ne-a spus Cristi Popa.

Pentru Talna urmează sâmbătă derby-ul Țării Oașului cu Oașul Negrești Oaș în vreme ce Turul va juca pe teren propriu cu Fortuna Căpleni.

Turul Micula: Alexandru Hora – Samuel Ssimoneac, Denis Batin, Enrique Gomez, Kristof Kosa, Ionuț Zvuna, Nicolas Tafa, Cosmin Anton, Richardo Rus, Daniel Halarevic, Alex Bonea (cpt.). Rezerve: David Zelenak, Cristian Varga, Varga Lazarus, Arnig. Antrenor: Cristian Popa.

Talna Orașu Nou: Daniel Miclea – Florin Palinceac, Gabriel Costea, Marian Demian, Ciprian Cireap, Michel Fedorca, Cosmin Berindea, Eduard Dobrai, Nandor Covacs, Răzvan Aspru, Raul Ștef. Rezerve: Bogdan Hoban, Călin Turșuc, Vlăduț Baboi, Raul Matioc, Sandor Erdei, Bella Eduard, Krisztian I, Raul Haitas. Antrenor: Nelu Donca.

CLASAMENT

1.Oașul Negrești 30p (11 jocuri)

2.Unirea Tășnad 27p (11)

3.Talna Orașu Nou 22p (11)

4.Fortuna Căpleni 17p (11)

5.Recolta Dorolț 16p (10)

6.Știința Beltiug 16p (10)

7.Turul Micula 13p (10)

8.CSM Victoria Carei 8p (11)

9.Botiz 3p (10)

10.CSM Olimpia II 0p (9)

Etapa a 12-a – 23 martie

CSM Victoria Carei – Unirea Tăşnad

Recolta Dorolţ – Botiz

Oaşul 1969 – Talna Oraşu Nou

CSM Olimpia II – Ştiinţa Beltiug

Turul Micula – Fortuna Căpleni