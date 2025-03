By

Liga a 3-a: SC Olimpia MCMXII Satu Mare- CSM Olimpia Satu Mare 0-2 ( 0-1)

Zsiga, la Maxim!

— Dubla căpitanului Ervin Zsiga și intervențiile excelente ale tânărului portar, Alex Maxim au înclinat balanța în favoarea trupei lui Alexandru Botoș

Ultima etapă a sezonului regulat a adus vineri după amiază și derby-ul Sătmarului din Liga a 3-a , seria a 10-a.

Câteva sute de spectatori au ținut să urmărească din tribuna stadionului Someșul duelul dintre SC Olimpia MCMXII și CSM Olimpia Satu Mare. Printre ei și primarul municipiului Satu Mare, Gabor Kereskenyi și prefectul Altfatter Tamas .

Partida a început cu un moment emoționant… Ambele cluburi și-au unit eforturile și au făcut un apel către spectatori și către toți iubitorii de fotbal din județ să participe la strângerea de fonduri pentru ajutorarea fostului fotbalist, Tony Kanalos, cel care are nevoie de 30000 de euro pentru a efectua o operație în SUA. Tony suferă de o boală care i-a afectat grav mușchii, fiind diagnosticat cu scleroză laterală amiotrofică. Șansa lui este o intervenție în Statele Unite ale Americii și are nevoie de 30.000 de euro pentru a-și putea crește copilașul.

Tony Kanalos a fost cel care a dat cu lacrimi în ochi lovitura de start a partidei dintre SC Olimpia MCMXII și CSM Olimpia . ”Vă mulțumesc din suflet pentru tot ceea ce faceți pentru mine.” A ținut să transmită fostul jucător al Olimpiei.

”Suntem optimiști…avem deja cam 18000 strânși și eu sper că vom avea toată suma în scurt timp iar Tony va merge la operație” ne-a spus Cristi Molnar, un suporter al Olimpiei și un bun amic a lui Tony Kanalos…

Gazdele cu ocaziile, CSM Olimpia cu golurile

Cât despre meci, o mare parte dintre spectatorii veniți la stadion anticipau un galop de sănătate pentru CSM Olimpia Satu Mare. Doar că pe teren lucrurile au arătat altfel.

Echipa lui Funicello a surprins prin dăruire și elan și a fost prima care și-a creat ocazii la poarta lui Maxim. Mai întâi lovitura de cap din 6 m a lui Williams a fost reținută de portarul Alex Maxim ( min 8) . Apoi vârful Schwartzman, scăpat singur cu portarul a încercat un lob de la 14m doar că la cei 2,02 ai săi, Maxim a întins brațele și și-a salvat echipa de la un gol ca și făcut. Tot Scwartzman a mai avut un șut periculos respins din vinclu de același Maxim iar la 0-1, Williams scăpat și el din lateral stânga singur cu Maxim a tras mult pe lângă…

De partea cealaltă CSM Olimpia a părut echipa care a crezut că după startul perfect de an, simpla prezență la stadion îi va aduce și cele trei puncte…A fost nevoie însă de ceva mai mult și mai ales de… inspirația căpitanului Zsiga pentru ca , împotriva cursului jocului, la prima șansă oaspeții să deschidă scorul… Zsiga l-a suprins pe Crișan, neexperintatul portar de doar 16 ani de la SC Olimpia, cu un șut de la peste 25 m și a deschis scorul… 0-1 în min 31.

Alex Pop și Tudor Lucaci au rămas la vestiare iar Gondiu și Calugher au fost introduși pe teren în speranța că jocul celor de la CSM Olimpia va căpăta mai multă consistență pe faza de atac.

După o repriză zdravănă de ploaie asociată cu rafale de vânt, diferența a făcut-o până la urmă tot experiența lui Zsiga. Căpitanul și-a mai făcut încă odată datoria după o fază în care a profitat de o nesincronizare în defensivă a lui Apai . Acesta a pătruns pe zona centrală și cu un lob perfect de la 20 m l-a învins pentru a doua oară pe Crișan. 0-2 min 77.

Gazdele au căutat măcar golul de onoare doar că Morar ori Șrepler n-au avut inspirația de a depăși defensiva condusă excelent de tânărul Maxim din poarta CSM Olimpia.

Zsiga a căutat tripla cu o torpilă de la 30m în minutul 89 doar că portarul Crișan a fost la post , de partea cealaltă Maxim l-a mai blocat și pe Morakinnyo în situație de unu la unu…

Altfel, Negru a părăsit accidentat terenul și a fost înlocuit cu Diomande, Gondiu abia revenit după o suspendare de trei etape a luat un galben, stupid, după ce a lovit mingea după fluierul centralului iar la gazde. Iar la gazde de remarcat evoluția foarte bună pe poziția de fundaș central a lui Ștefan Funckenhauser. Un jucător născut în 2006 ce a impresionat la nivel de copii și juniori la Carei și apoi la Primavera sau la cluburi din Bihor, doar că pe poziția de mijlocaș ofensiv…Williams a lăsat și el o impresie bună atât cât a jucat iar Apai a încercat să fie căpitanul care le face pe toate . Căpitanul unei echipe cu jucători în primul 11 , născuți între 2002 și 2008.

Peste toate un arbitraj bun al brigăzii conduse de Adrian Ardelean din Arad. Ajutat la cele două margini de Gheorghiță Bălan (Pitești) și Andreea Daniela Șușcă (Turnu). Rezerva Sorin Florin Saladea (Arad).

Pentru CSM Olimpia Satu Mare urmează duelurile tari din play off . Echipa va termina pe poziția a 3-a indiferent de rezultatele de sâmbătă ale echipelor SCM Zalău și Minaur Baia Mare.

SC Olimpia Satu Mare merge în play out și va căuta salvarea de la retrogradare…

Cafenea inaugurată la stadionul Someșul

Spectatorii au avut parte de o surpriză plăcută la derby-ul Sătmarului. Sorin și Sorinel Petric, administratorii stadionului Someșul au deschis vineri la prânz o cafenea chiar sub tribuna stadionului…Astfel că toți cei care vor veni la evenimentele organizate la stadion ori la antrenamentele grupelor de copii și juniori de la Viitorul Someșul vor putea savura o cafea de calitate ori o răcoritoare.

Olimpia MCMXXI Satu Mare: Crișan – Apai, Morakinnyo( Morar min 75), Funkenhauzer ,Onea- Coceriuc( Șrepler min62) , Guerrier, Micle, Logan- Schwartzman, Williams ( Drummond min 57) .Rezerve: Aidebe, Ploeștianu, Estan, Ferrara , Feher, Oneț. Antrenor. Giuseppe Funicello.

CSM Olimpia Satu Mare: Maxim – Todoran, Negru( min 75 Diomande) , Copaci, Oanea, Lucaci ( min 46 Calugher), Francisco ( min 68 Văsălie) , Zsiga (cpt.). Șanta, Pop( min 46 Gondiu), Mustacă( min 68 Zamfir). Rezerve: Văduva, Csatari, Aioanei, Sanogo, . Antrenor: Alexandru Botoș.

Crișul Sântandrei prinde play off-ul

Ultimele meciuri ale sezonului regulat din seria a 10-a s-au jucat sâmbătă după amiază.

Sănătatea a condus pe SCM Zalău cu 2-1 până-n minutul 75 dar apoi , pe final a pierdut meciul 2-3 și a ratat play off-ul. Crișul Sântandrei a profitat și după 3-0 la Mintiu Gherlii a urcat pe poziția a 4-a și a intrat între echipele ce se vor bate pentru barajul de promovare în Liga a 2-a.

CSM Sighet a sperat degeaba la o minune care să-i ducă-n play off. Victoria, 4-1 cu Viitorul Cluj nu le-a fost suficientă pentru a urca pentru al doilea an consecutiv în play off.