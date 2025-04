Liga a 4-a ELITE

A plouat, și cu goluri, în duelul Unirea Tășnad-Talna Orașu Nou

– Micula la prima înfrângere din acest an, Oașul trece la pas de Fortuna

Cu siguranță că cel mai așteptat duel al etapei a 14-a din Liga a 4-a ELITE a fost cel dintre Unirea Tășnad și Talna Orașu Nou. Vecine de clasament, pe pozițiile doi și respectiv trei, Talna și Unirea s-au întâlnit sâmbătă după amiază pe sinteticul de la baza sportivă a Academiei Partium din Satu Mare.

Iar partida a fost una spectaculoasă cu o deschidere rapidă de scor a celor din Orașu Nou și apoi cu o revenire rapidă , 3-1 la pauză , pentru trupa antrenată de cuplul Stelescu-Sabău.

A urmat apoi ruperea de nori și ploaia abundentă ce a încurcat oarecum planurile celor două combatante. Talna n-a mai găsit resurse de a reveni și de a repeta succesul mare din derby-ul Oașului de la Negrești iar tășnădenii au mai punctat de două ori și au câștigat de o manieră entuziasmantă cu 5-1.

”Mai avem încă de lucrat până să ajungem la nivelul pe care ni-l dorim cu toții. A fost o victorie importantă în fața unei echipe incomode care s-a văzut că poate pune probleme campioanei, Oașul. Ne dorim să continuăm seria victoriilor și să câștigăm campionatul” ne-a spus antrenorul celor de la Tășnad, prof. Mihai Sabău-Șvegler.

Oașul Negrești nu a avut nicio emoție cu Fortuna. Echipa din Căpleni nu pare a avea puterea de a repeta startul bun de campionat și e acum în afara locurilor de play off.

Pentru play off se bate Recolta Dorolț care a trecut de Știința din Beltiug cu un sec, 5-0!

Iar pentru cei din Dorolț importantă devine acum restanța cu Talna Orașu Nou în lupta pentru un loc în play off-ul competiției.

CSM Olimpia Satu Mare e altă echipă în acest an. Cu Zoli Ritli pe bancă și cu jucători care evoluează mai puțin la prima echipă, CSM II Olimpia a învins pe Turul Micula la capătul unui meci pe care l-a controlat și în care Mamourou Sanogo a reușit o dublă.

Pentru Micula e prima înfrângere din acest an dar antrenorul Cristi Popa rămâne optimist în privința intrării în play off.

”N-am făcut un meci grozav duminică la prânz cu CSM II Olimpia. Am avut șansele noastre de a intra în meci. La 0-1 am ratat singuri cu portarul apoi la 0-2 am avut alte ocazii, plus bară . ăsta e fotbalul. Dar ne luptăm încă pentru play off iar meciul direct cu Recolta Dorolț ar putea fi decisiv pentru noi” ne-a spus antrenorul Turului, Cristi Popa.

Victoria Carei s-a distrat cu conglomeratul Soccer Viza de la Botiz

Rezultate și marcatori

Unirea Tășnad – Talna Orașu Nou 5–1 (3–1)

Marcatori : Cădar (2 goluri), Vajda Rolland (2 goluri), Topan/ Berinde

Oașul Negrești Oaș – Fortuna Căpleni 4–0 (3–0)

Au marcat : Mărieș 27., Lazăr 38., Mihoc 44., Negreanu 80.

Victoria Carei – ACS Botiz 7–1 (3–0)

Marcatori : Péter Pozsonyi 9, Rareș Nyilvan 13, 49, 77, Cătălin Mărneanu 27, Raul Koter 55, Dávid Horváth 70, respectiv Terron Williams pe 82.

Recolta Dorolț – Ştiinţa Beltiug 5–0 (2–0)

Au marcat : Richárd Gulya 19., 60., Dávid Kovács 44., Tibor Lakatos 77., Gyula Mezei 80.

CSM Olimpia II Satu Mare – Turul Micula 3–0 (2–0)

Marcatori : Sanogo (2 goluri), Hosu

Etapa viitoare, a 15-a

CSM Olimpia II – CSM Victoria Carei

Turul Micula – Oaşul 1969

Fortuna Căpleni – Recolta Dorolţ

Ştiinţa Beltiug – Unirea Tăşnad

Talna Oraşu Nou – Botiz