Baraj pentru Liga 2: Minerul Lupeni- CSM Olimpia 0-4 ( în tur 2-2)

Evoluție perfectă în Valea Jiului și calificare meritată în finală!

– Avem duel cu Poli Timișoara pentru promovarea în eșalonul secund al fotbalului românesc

CSM Olimpia Satu Mare a dat lovitura în Valea Jiului și s-a impus fără drept de apel la Lupeni în returul semifinalei barajului de promovare în Liga a 2-a.

După o remiză, 2-2, obținută acasă în minutele de prelungiri băieții noștri s-au mobilizat și au făcut la momentul potrivit cel mai bun meci al lor din acest sezon. O partidă perfectă pe un teren greu la Lupeni și în fața a 4000 de spectatori gălăgioși. Mai mult, staff-ul tehnic a găsit rapid soluțiile câștigătoare după suspendările atacanților Gondiu și Sanogo și după ce și al treilea vârf, Alex Pop a devenit indisponibil din cauza unei accidentări.

Cu Mustacă și Văsălie , ( eroii egalării de la Satu Mare) din primul minut în teren și cu Zamfir împins vârf echipa noastră a părut încă din start că are o viteză-n plus în fața unei echipe gazdă copleșită de presiunea pusă de suporteri.

Minerii au greșit primii iar jocul greșeala așteaptă…Mai întâi Prem alunecă și Șanta profită pentru 0-1 în minutul 25 iar apoi veteranul Crăciunesc o comite și el peste trei minute. Acesta degajează slab și Văsălie atent face 0-2. Iar de aici jocul a curs într-o singură direcție…Spre calificarea în finală a favoriților noștri… Mustacă face faza golului de 0-3 cu execuția lui superbă în …bară, mingea ajunge la Lucaci care o împinge, cu cap , în plasă. Până la final Dulap îl ia pe sus pe Chinde și e eliminat în minutul 80 iar Diomande ne-a demonstrat încă odată că are calități și de golgheter, nu doar de fundaș central. 0-4 și vorba băieților la bucuria din vestiar…” Oli is on fire” și deja celebra strigătură contabilă … ”să vină banii la băieți!”. Să vină promovarea mai întâi că apoi banii or ajunge și ei în conturi.

Frumos gestul echipei noastre care la final au ținut să aplaude și să felicite galeria gazdelor. Una care s-a comportat exemplar atât în deplasarea de la Satu Mare cât și pe parcursul jocului de sâmbătă.

Gazdele n-au uitat că Bogdan Lobonț, acum director tehnic la CSM Olimpia, e unul de-a lor. Adică din județul HUNEDOARA. Iar la începutul partidei i-au acordat , simbolic, un tricou al echipei Minerul Lupeni. Amintim că Lobonț s-a lansat de la Corvinul Hunedoara în fotbalul mare. Înainte de a ajunge la Rapid, Ajax, Dinamo, Roma…și acum Satu Mare.

Urmează finala. Cu meciul tur sâmbătă la Satu Mare. De la ora 18. Chiar de Zilele Orașului. Iar returul miercuri 4 iunie la Timișoara. Ne era dor de vechile dueluri OLI-POLI…Hai OLI!

MINERUL LUPENI– CSM OLIMPIA SATU MARE 0-4 (2-2 în tur)

Stadion: Minerul (Lupeni – Hunedoara).

Arbitru: Ionuţ Coza (Cernica – Ilfov). Asistenți: Ioan Daniel Humiţa (Armeniş – Caraş Severin) și Emeric Tocai (Sibiu). Rezervă: Mihai Laurențiu Ene (Giurgiu). Observator arbitri: Silviu Crângaşu (Ploieşti – Prahova). Delegat joc: Marin Iancu (Malu Roșu – Ialomiţa).

Minerul Lupeni: Fl. Raț (Drîngă 69′) – Baidoo (Pandrous 69′), Bedea, Nic. Toma, Prem (Trancă 69′), Ciucurescu, D. Creciunesc (cpt.), Al. I. Popescu, Dulap (80′ – eliminat), Petea, June (Eshun 53′)

Rezerve: – Tanți, Asante, Al. Doboș, Hârșan, Marinca

Antrenor: Aurel Moldovan

Eliminat: Răzvan Dulap 80′ (roșu direct)

CSM Olimpia: Al. Maxim – Dor. Tudoran, Diomande, Copaci (Em. Negru 84′), Oanea ( cpt), Mustacă ( 76 Chinde) , Văsălie, Lucaci ( 76 Zsiga), V. Calugher , S. Șanta ( Corodan min 88) , ,C. Zamfir (Al. Hosu 84′).

Rezerve: Dar. Văduvă – Zsiga, Chinde, Andr. M. Aioanei, Al. D. Pop, Rz. Prodan

Jucător adițional: Bg. Miron –

Antrenor: Alexandru Botoș

Filmul jocului

Min 25 0-1 Samuel Șanta pune presiune, Prem alunecă în colțul stânga al careului său și ratează respingerea, Șanta recuperează, pătrunde în careu și finalizează cu un șut cu dreptul la colțul lung

Min 28 0-2 Ciucurescu îl deposedează în careu pe Mustacă, însă în loc să degajeze fentează și pasează în partea opusă a careului, slab. Alin Văsălie urmărește și reia cu piciorul drept din 11 metri ușor lateral dreapta și trimite balonul în plasă, în partea stângă, pe lângă portarul rămas fără reacție

Min 62 0-3 Corner din dreapta, mingea ajunge în stânga, se centrează în fața porții, balonul e respins în față cu capul, Mustacă, nemarcat, preia pe piept la 18 metri central și șutează cu dreptul în transversală, mingea revine în joc, ricoșează în stânga, iar Tudor Lucaci înscrie cu capul din 7 metri ușor lateral la colțul lung

Min 80 Răzvan Dulap îl ia pe sus, în flancul stâng de atac al Olimpiei, pe Chinde și este eliminat direct de arbitrul Coza

Min 81 0-4 Din lovitura liberă din stânga, Zsiga centrează spre prima bară, Mohamed Abdoul Junior Diomande plonjează și deviază cu piciorul, din 4-5 metri, la colțul scurt, iar Drîngă, portarul de rezervă introdus mai devreme, este învins și el în acest meci

Mulțumiri Radio Timișoara pentru următoarele declarații audio:

CE URMEAZĂ?

La doi pași de Liga a 2-a

CSM Oli – Poli în finală cu primul meci la Satu Mare

Cele șapte învingătoarele din dubla manșă a fazei semifinale a barajului de promovare în Liga 2 și cele trei echipe calificate la ”masa verde”, o premieră în acest sezon, și-au aflat sâmbătă seară, 24 mai 2025, adversarul din faza finală.

Cele cinci dueluri rezultate sunt programate să se dispute sâmbătă, 31 mai, de la ora 18:00, în tur, respectiv miercuri, 4 iunie, de la ora 17:30, în retur.

Cele cinci finale pentru promovarea în Liga 2 sezonul 2025-2026

În urma rezultatelor înregistrate în cele două manșe din faza semifinală, în faza finală s-au calificat echipele: Unirea Braniștea, CS Dinamo București, AFC Odorheiu Secuiesc, CSM Olimpia Satu Mare, după 90 de minute, Vedița Colonești, după prelungiri, SCM Râmnicu Vâlcea și Politehnica Timișoara, după lovituri de departajare.

La ”masa verde”, fără joc, s-au calificat în finale: FC Bacău, CS Tunari și Gloria Bistrița Năsăud.

Echipele învinse sunt Știința Miroslava, SC Popești Leordeni, Dunărea Călărași, CS Blejoi, CSM Unirea Alba Iulia, Minerul Lupeni și Minaur Baia Mare, în timp ce cele care nu au îndeplinit condițiile minime de participare și nu au fost programate de FRF la joc sunt Sporting Liești, CSO Băicoi și ACSO Filiași.

În conformitate cu modificarea aprobată în ședinta Comitetului Executiv al FRF din 13 iulie 2023, prima echipă din fiecare împerechere din cadrul finalelor va fi gazdă în meciul tur, astfel că meciurile tur arată astfel:

Program finale

F1: FC Bacău (calificată la masa verde din B1) – Unirea Braniştea (Învingătoarea B2)

F2: Vedița Colonești (Învingătoarea B3) – CS Dinamo București (Învingătoarea B4)

F3: CS Tunari (calificată la masa verde din B5) – AFC Odorheiu Secuiesc (Învingătoarea B6)

F4: Gloria Bistrița Năsăud (calificată la masa verde din B7) – SCM Râmnicu Vâlcea (Învingătoarea B8)

F5: CSM Olimpia Satu Mare (Învingătoarea B9) – Politehnica Timișoara (Învingătoarea B10)

Cele cinci învingătoare ale rundei finale vor evolua în sezonul 2025-2026 al Ligii 2.(sursa liga2.ro)