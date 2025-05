Ionuț Iuga, medaliat cu bronz la Campionatul National Școlar

După rezultatele excelente de la Campionatul National de Sah Clasic Juniori ( 4 medalii, doar Dinamo Bucuresti obținând mai multe , 6 și Academia de Șah București tot 4 , insă mai prețioase ) weekendul 16-18 mai a însemnat o nouă activitate sportivă pentru șase tineri de la LPS Satu Mare.

Campionatul National Scolar, competitie destinata cluburilor sportive scolare, dar si liceelor cu program sportiv din tara se adreseaza elevilor sub 18 ani . Evenimentul aflat sub egida Ministerului Educatiei si Cercetarii se desfasoara sub forma a 2 sectiuni, masculin si feminin, fiecare unitate de invatamant avand dreptul sa inscrie maxim 3 sportivi in fiecare grupa.

LPS Satu Mare a participat la acest concurs desfasurat in Targu Mures intr-o componenta foarte tanara, insa cu copii de mare viitor . Cele 3 fete purtatoare ale echipamentului ros-negru au fost si cele mai tinere participante , gemenele Noelia si Andreea Cristurean ( 11 ani si jumatate) respectiv Sofia Valean ( 9 ani ) avand oportunitatea de a juca cu sportive mult mai experimentate.

Vicecampioana Romaniei la fete 12 ani, Noelia a evoluat bine, acumuland 4 puncte care i-au permis o clasare pe locul 6. Acest concurs a reprezentat si o buna pregatire tinand cont ca Noelia va reprezinta Romania la Campionatul European de Junioare care se va desfasura la sfarsitul lunii octombrie in Muntenegru.

Sofia , medaliata cu bronz la recent incheiatul campionat national in grupa fetelor sub 10 ani , s-a straduit sa joace cat mai bine in intalnirile cu fete mult mai mari ( in prima runda a fost o diferenta de 7 ani ) . Diferenta de varsta se simte atat la nivel de cunostinte, dar mai ales la capacitatea de concentrare pe perioade lungi de timp . Faptul ca a strans 50% din punctajul maxim e o confirmare a potentialului ei.

Andreea a avut o prima jumatate de concurs excelenta, la mijlocul intrecerii fiind pe podiumul competitiei. Din pacate nu a reusit sa mentina ritmul, a pierdut ultimele 3 partide in urma unor meciuri echilibrate .

Cele 2 simpatice gemene se sprijina reciproc intr-un mod admirabil, ele beneficiind si de un ajutor incomensurabil oferit de familie.

Au lipsit din motive obiective trei LPS-iste foarte valoroase: Sara Șunea – program competitional foarte incarcat, Stefania Salajan – pregatiri intense pentru admiterea la Facultatea de Arhitectura si Amalia Zamfirache – calificata la Olimpiada Nationala in domeniul scolar.

Cum a fost la băieți?

In grupa baietilor au participat trei experti ai sahului rapid: Ionut Iuga, Marian Muresan si Alex Pasca.

Ionut , singurul licean dintre cei șase LPS-isti participanti in Targu Mures isi mentine pasiunea pentru sah si chiar daca scoala si, mai nou, artele martiale ii ocupa cea mai mare parte a timpului , reuseste sa obtina rezultate bune in “sportul mintii”. Un loc 3 valoros tinand cont de nivelul ridicat al competitiei , dar si o autoconfirmare a modului la care este capabil sa se exprime. Suntem incantati si de capacitatea de revenire dupa o infrangere.

Marian a revenit in fata esichierului intr-un cadru competitional dupa evolutia promitatoare de la Campionatul National de Sah Clasic Juniori. Locul 5 ocupat nu e rau , insa cand e focusat pe perioada intregii partide, el e cu siguranta capabil sa castige astfel de concursuri.

Alex a fost cel mai tanar participant din sectiunea masculina , insa e un sportiv cu un palmares deja de invidiat la nivel national. Campion en-titre la sah rapid si clasat al 5-lea de curand in grupa copiilor sub 12 ani ( el avand 11 ) , Alex e un pusti care impresioneaza prin maturitate, seriozitate si inteligenta.

O competitie desfasurata sub semnul fair-play-ului , iar ospitalitatea gazdelor ne-a facut sa ne dorim sa revenim si in viitor in Targu Mures.

Pasiunea pentru sah a celor 2 antrenori ai CSS Targu Mures, Imola Gal si Iosif Baratosi se completeaza excelent cu factorii de conducere . Ca urmare inspectorul de specialitate a urmarit cu interes toate meciurile disputate, directorul Liceului Teoretic “Gheorghe Marinescu” s-a dovedit din nou acelasi om dornic sa creeze participantilor un sejur cat mai placut, iar prezenta inspectorului scolar general si a doamnei Gliga, vicepresedinte a Comisiei de Invatamant din Camera Deputatilor au oferit o greutate si mai mare acestui eveniment.

Sportivii sunt pregatiti in cadrul LPS Satu Mare de profesorii Ardelean Catalin si Stanciu Alexandru.