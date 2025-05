Loga Dance School a cucerit 11 medalii la competițiile de la Budapesta

Sportivii de la Loga Dance School au reprezentat cu succes România în weekendul 3–4 mai 2025, la două competiții importante desfășurate în Budapesta: Cupa Botafogo și Campionatul WDSF.

Evenimentul a reunit peste 300 de perechi de dansatori din mai multe țări, competiția fiind una acerbă și spectaculoasă.

Școala de dans din Satu Mare a fost reprezentată de 5 perechi talentate care au concurat la categorii variate, de la clasele D și C, până la DSE Children și WDSF.

Rezultatele nu au întârziat să apară: 11 medalii câștigate, dintre care 7 clasări pe podium, confirmând încă o dată perseverenta sportivilor și profesionalismul antrenorilor.

Rezultate remarcabile la Campionatul WDSF:

Locul 1 – Fania Cezar & Fusle Ariana – DSE Children Latino 6–11 ani

Locul 3 – Fania Cezar & Fusle Ariana – DSE Children Standard 6–11 ani

Performanțe excelente la Cupa Botafogo:

Locul 1 – Smucz Cristian & Gheorghioi Anacarina – C Standard 16–18 ani

Locul 1 – Smucz Cristian & Gheorghioi Anacarina – C Standard 14–15 ani

Locul 1 – Smucz Cristian & Gheorghioi Anacarina – C Latino 14–15 ani

Locul 1 – Bosnea Andras & Crăciun Hanna – D Standard 16–18 ani

Locul 3 – Smucz Cristian & Gheorghioi Anacarina – C Latino 16–18 ani

Locul 4 – Loke Philip & Kaitar Viktoria – D Standard 16–18 ani

Locul 4 – Loke Philip & Kaitar Viktoria – D Latino 14–15 ani

Locul 5 – Bosnea Andras & Crăciun Hanna – D Standard 14–15 ani

Locul 6 – Loke Philip & Kaitar Viktoria – D Standard 14–15 ani

”Aceste rezultate confirmă munca tinerilor dansatori, reflectă pasiunea și dăruirea lor, precum și efortul antrenorilor cu care Loga Dance School își pregătește sportivii. Felicitări tuturor sportivilor și antrenorilor pentru efortul și performanțele extraordinare!” transmite conducerea școlii sătmărene de dans sportiv.