LPS Satu Mare-ȘAH Sara Șunea si Maia Moldovan, medalii prețioase la Olimpiada Națională a Sportului Școlar

Conexiunea dintre litoralul romanesc si sahul juvenil pare indestructibila , un nou eveniment major desfasurandu-se in acest weekend la Constanta: Olimpiada Nationala a Sportului Scolar – gimnaziu. Ministerul Educatiei si Cercetarii / Inspectoratul Scolar Judetean Constanta, Federatia Romana de Sah, dar si institutii de referinta din judetul de la malul marii, Consiliul Judetean, Prefectura, Liceul cu Program Sportiv din localitate si-au dat mana pentru a organiza la superlativ acest prestigios eveniment. La etapa nationala participa castigatorii de la nivelul fiecarui judet/ sector bucurestean, separat la masculin si feminin.

Valoroasa sătmăreancă Amalia Zamfirache , sportivă a LPS Satu Mare , a izbutit să se califice la etapa natională de Cultură si Spiritualitate românească care din pacate s-a desfasurat tot in aceasta perioada, insa la Putna. Ca urmare a lipsit de la acest festival al sahului juvenil scolar, insa o asteptam nerabdatori la urmatoarele intreceri sportive sa ne incante prin logica ei.

Totusi trei sportivi care se pregatesc in cadrul celor 2 cluburi partenere, LPS Satu Mare si Academia de Sah Maramures au participat la aceasta competitie importanta, reprezentand Maramuresul ( Sara Sunea si Marian Muresan ) respectiv Clujul ( Maia Moldovan ) judetele de domiciliu.

Cele 2 fete si foarte bune prietene au evoluat admirabil, reusind sa urce impreuna pe podium: Sara – locul 1 , Maia – locul 3 , incheind neinvinse competitia. Vicecampioana nationala scolara, bucuresteanca Maria Aldea a avut punctajul Maiei, insa a obtinut medalia de argint la criteriile de departajare. Oricum suntem tare mandri de cele 2 fete care impresioneaza nu doar prin reusitele sportive , dar si prin educatie , seriozitate si etica muncii.

Desi era dintre cele mai tinere participante, Sara a condus cursa pe toata perioada intrecerii, incheind cu 5 victorii in cele 7 partide. Jocul bun al Maiei a determinat 4 adversare sa se resemneze , in alte 3 partide consemnandu-se remiza. Pentru Maia , aflata cu putin timp inainte de Evaluarea Nationala a fost o noua certificare ca se regaseste printre cele mai valoroase sahiste din tara la grupa ei de varsta.

Marian Muresan e un tanar mustind de talent , care dovedeste multa pasiune pentru sah si impresioneaza la antrenamente prin profunzimea soluțiilor. Chiar daca rezultatele sale sunt din ce in ce mai bune, anumite probleme de concentrare il împiedica sa exprime cu adevarat potentialul imens de care este capabil. Inaintea ultimei runde Marian se gasea pe locul 4, o victorie oferindu-i onoarea medaliei de bronz. El a obtinut o pozitie avantajoasa, parea ca in sfarsit va izbuti sa urce pe podiumul national, insa o eroare l-a costat partida si o cadere pana pe locul 11. Sahul este uneori nedrept…Pare doar o chestiune de timp insa pana cand Marian va reusi cu adevarat sa se impuna.

”Întreaga echipa organizatorica merita aprecieri si felicitari, oferindu-le acestor tineri atat de inzestrati intelectual si modesti un eveniment care sa-i faca sa se simta apreciati. Cu siguranta sufletul miscarii sahiste scolare constantene este domnul Claudiu Iordache, un constructor de caractere si de performeri sportivi .

Salutăm si colaborarea excelenta cu ACS Academia de Sah Maramureș, acesti copii beneficiind de antrenamente de calitate si de climatul dominat de seriozitate care sa le permită sa se dezvolte.” Transmite antrenorul de la LPS, Cătălin Ardelean.