Liga a 3-a

Meciuri decisive în acest week-end pentru echipele sătmărene

8 CSM Olimpia trebuie să bată Minaur pentru a prinde barajul de promovare iar SC Olimpia MCMXXI are nevoie de victorie pentru a-și asigura menținerea în eșalonul trei

Acest sfârșit de săptămână propune două partide extrem de interesante pentru iubitorii fotbalului sătmărean. Vineri pe stadionul Olimpia-Daniel Prodan, CSM Olimpia joacă de la ora 18 cu Minaur Baia Mare și are nevoie de victorie pentru a prinde semifinalele barajului de promovare în Liga a 2-a.

A doua zi, pe stadionul Someșul, SC Olimpia MCMXXI joacă ultimul meci acasă din actualul sezon de Liga a 3-a și trebuie să bată ultima clasată, ACS Diosig pentru a spera la un nou sezon în eșalonul trei.

În playoff, CSM Olimpia întâlnește pentru a 3-a oară liderul din Baia Mare în acest playoff. În primele două partide am consemnat două remize, 1-1 și în ambele jocuri sătmărenii au condus dar s-au văzut rapid egalați de câștigătoarea seriei a 10-a.

Dacă în primele două meciuri rezultatul de egalitate pare că a convenit ambelor formații, acum miza e uriașă doar în tabăra CSM Olimpia. Sătmărenii merg la baraj doar dacă câștigă cu Minaur, în schimb băimărenii se pot gândi de acum la barajul de miercuri cu Poli Timișoara sau Minerul Lupeni indiferent de rezultatul de pe stadionul Daniel Prodan-Olimpia.

CSM Olimpia nu-și pune mari speranțe într-un rezultat surpriză la Zalău. Crișul Sântandrei ar trenui să-i încurce pe sălăjeni pentru ca sătmărenii să meargă la baraj și cu o remiză… Doar că echipa din Bihor are opt înfrângeri la rând și a părut decisă să nu supere pe nimeni în acest play off.

”Așteptăm suporterii să vină în număr mare alături de noi. Am simțit în acest an susținerea lor mai mult ca oricând și sunt convins că și vineri la ora derby-ului cu Minaur vor fi în număr mare la stadion! Suntem pregătiți pentru acest meci decisiv, am învățat și din greșelile făcute sezonul trecut și acum suntem hotărâți să ne atingem obiectivul și să mergem la baraj” ne-a spus antrenorul Alexandru Botoș.

Nu sunt probleme de lot la CSM Olimpia iar banca tehnică speră să fie inspirată în alegerea formulei de start, una care să fie câștigătoare.

Partida dintre CSM Olimpia Satu Mare și Minaur Baia Mare va fi arbitrată de Baciu Andrei (Botoşani) la centru ajutat la cele două margini de Cercel Cosmin (Piatra Neamţ) și Ţurcanu Ionuţ (Coţuşca – Botoşani). Rezervă: Kopriva Biro Eniko (Carei – Satu Mare).Obs. arbitri: Păduraru Vasile (Suceava) iar delegat joc: Boros Petru (Oradea – Bihor) .

În play out, SC Olimpia MCMXXI pare a avea un meci relativ ușor cu ultima clasată. Echipa din Diosig e deja retrogradată din Liga a 3-a și se gândește deja la duelurile de la toamnă din Liga a 4-a Bihor. În schimb trupa lui Funicello are mare nevoie de toate punctele dar și de o înfrângere sau cel puțin o remiză a Vulturului din Mintiu Gherlii pentru a termina sezonul în afara locurilor ce duc direct în ”județ”.

Partida de pe stadionul Someșul se joacă sâmbătă de la ora 18.