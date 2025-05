Un nou podium pentru Darren Betea la Romanian Karting Masters

Sătmăreanul Darren Betea a reușit o nouă clasare pe podium în ediția din acest an a Romanian Karting Masters.

Etapa a 2-a, desfășurată în week end pe circuitul de la Prejmer a fost una plină de provocări pentru piloții participanți.

Pe o pista udă, cu cauciucuri de ploaie, Darren a fost cel mai rapid in calificări.

Manșa 1 , Darren o încheie pe locul 4 iar in mansa secunda, un incident în lupta din ultimul tur pentru locul 2 îl face să coboare din nou pe locul 4.

Mansa 3, de duminică, o câstigă după o luptă grea în ultimele două tururi iar in manșa a 4-a, încearcă din nou o depășire in ultimul tur in bătălia pentru locul 1, dar, din păcate, pierde două poziții și ratează șansa de a urca în poziția de lider.

Astfel în urma clasărilor din cele patru manșe, Darren Betea termină pe podium în clasamentul general, etapa a-2 a Romanian Karting Masters. Un nou loc 3 pentru sătmăreanul nostru, Darren Betea la categoriei Mini Rok

Amintim că în prima etapă din acest an a Romanian Karting Masters, desfășurată la finalul lunii aprilie tot pe circuitul de la Prejmaer, Darren Betea a încheiat tot pe poziția a 3-a în clasamentul general.

Urmează pe 6-8 iunie, etapa a 3-a pe circuitul de la București.

Darren Betea este susținut, cu ajutorul sponsorilor de Asociatia Sportiva Real Sport Art din Satu Mare.