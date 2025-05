Liga a 3-a: CSM Olimpia – Minaur Baia Mare, vineri ora 18:00

Victoria ne duce sigur la baraj!

– Necunoscutele au mai rămas pentru ultima etapă a playoff-ului doar în în Seriile 4, 9 și 10

O singură etapă a mai rămas de disputat în play-off-ul din Liga 3, ediția 2024-2025, iar necunoscutele în ceea ce privește faza următoare a campionatului sunt patru.

În acest moment, 16 echipe sunt sigure de clasarea lor finală, pe locul 1 sau 2 în cele zece serii, astfel că se cunosc șapte dintre cele zece dueluri care vor avea loc în faza semifinală a barajului de promovare în Liga 2.

Au mai rămas de aflat echipele care termină pe locul 2 în Seria 4 și 10, respectiv cine termină pe locul 1 și 2 din Seria 9.

În seria a 10-a, CSM Olimpia Satu Mare joacă vineri de la ora 18 meciul decisiv pentru calificarea la baraj în compania liderului, Minaur Baia Mare.

Echipa noastră are nevoie de victorie pentru a fi sigură că rămâne pe poziția a 2-a și pentru a nu depinde de rezultatul partidei Crișul Sântandrei-SCM Zalău.

Remiza nu ajută pe CSM Olimpia dacă SCM Zalău câștigă la Sântandrei căci în caz de egalitate de puncte sălăjenii sunt avantajați de clasarea superioară de la finalul sezonului regular.

Partida CSM Olimpia Satu Mare- Minaur Baia Mare se joacă vineri de la ora 18 pe stadionul Olimpia-Daniel Prodan.

Necunoscute în Seriile 4, 9 și 10 ale Ligii 3

Singurele necunoscute rămase de rezolvat pentru etapa 9, ultima din play-off, au rămas clasatele pe locul 1 în Seria 9, respectiv pe locul 2 în Seriile 4, 9 și 10.

În Seria 4, unde CS Dinamo, cu 54 de puncte, este sigură de locul 1, pentru locul 2 se luptă Progresul Spartac, cu 46 de puncte, și Vedița Colonești, cu 45 de puncte.

Cele două echipe vor avea chiar meci direct, sâmbătă, de la ora 18:00, la București, pe terenul celor de la Progresul Spartac, care se vor menține pe locul 2 și cu o remiză. În primul tur din play-off, Vedița s-a impus cu 1-0 la București, iar în retur, la Colonești, tot Vedița a câștigat, atunci cu scorul de 4-3.

În Seria 9, Poli Timișoara (48 puncte) și Minerul Lupeni (46 puncte) sunt sigure de participarea în barajul de promovare, însă momentan nu știu ce adversar vor avea în semifinală.

Ambele meciuri în care sunt implicate au loc vineri, de la ora 18:00. Minerul urmează să joace acasă contra CSC Ghiroda şi Giarmata Vii (locul 3), iar Poli Timișoara are meci în deplasare la Progresul Pecica (locul 4). Echipa alb-violetă poate termina inclusiv la egalitate și se va clasa pe locul 1, fiindcă față de trupa din Lupeni are avantajul primului criteriu de departajare: poziția în clasament avută la finalul sezonului regular, locul 1 față de locul 2.

În fine, în Seria 10, Minaur Baia Mare (59 puncte) este sigură pe locul 1, în timp ce pentru locul 2 se luptă de la distanță, în ultima rundă, CSM Olimpia Satu Mare, care are 54 de puncte, și SCM Zalău, care are 52 de puncte.

Ambele meciuri care decid a doua calificată în faza semifinală a barajului de promovare în Liga 2 din această serie au loc vineri, de la ora 18:00. SCM Zalău evoluează acasă contra Crișul Sântandrei (locul 4), în timp ce CSM Olimpia primește vizita liderului Minaur. În caz de egalitate de puncte între formația din Satu Mare și cea din Zalău, câștig de cauză va avea SCM Zalău, care a fost pe locul 2 la finalul sezonului regular, spre deosebire de locul 3, pe care s-au situat sătmărenii.

Faza semifinală și finală a barajului de promovare în Liga 2

Barajele semifinale au loc în 21 și 24 mai 2025, iar cele finale se desfășoară în 31 mai și 4 iunie 2025.

Împerecherea meciurilor pentru faza semifinală a barajului de promovare în Liga 2 este următoarea:

B1: Sporting Liești (locul 2, Seria 2) – FC Bacău (locul 1, Seria 1)

B2: Știința Miroslava (locul 2, Seria 1) – Unirea Braniştea (locul 1, Seria 2)

B3: Progresul Spartac / Vedița Colonești (locul 2, Seria 4) – SC Popeşti Leordeni (locul 1, Seria 3)

B4: Dunărea Călărași (locul 2, Seria 3) – CS Dinamo București (locul 1, Seria 4)

B5: CSO Băicoi (locul 2, Seria 6) – CS Tunari (locul 1, Seria 5)

B6: CS Blejoi (locul 2, Seria 5) – AFC Odorheiu Secuiesc (locul 1, Seria 6)

B7: ACSO Filiaşi (locul 2, Seria 8) – Gloria Bistrița Năsăud (locul 1, Seria 7)

B8: CSM Unirea Alba Iulia (locul 2, Seria 7) – SCM Râmnicu Vâlcea (locul 1, Seria 8)

B9: CSM Olimpia Satu Mare / SCM Zalău (locul 2, Seria 10) – Politehnica Timișoara / Minerul Lupeni (locul 1, Seria 9)

B10: Minerul Lupeni / Politehnica Timișoara (locul 2, Seria 9) – Minaur Baia Mare (locul 1, Seria 10)

Echipele de pe locurile 1 vor fi gazde în retur.

Împerecherea pentru runda finală a barajului de promovare în Liga 2 este următoarea:

Învingătoarea B1 – Învingătoarea B2

Învingătoarea B3 – Învingătoarea B4

Învingătoarea B5 – Învingătoarea B6

Învingătoarea B7 – Învingătoarea B8

Învingătoarea B9 – Învingătoarea B10

Gazda meciului tur va fi decisă prin tragere la sorți.