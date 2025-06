O nouă PERFORMANȚĂ

Claudiu Bumba a prins din nou echipa ideală a sezonului în Ungaria

– După un sezon 2021-2022 în care a fost cel mai bun om al vicecampioanei de atunci, Kisvarda,acum mijlocașul băimărean crescut la Atletic 94 Satu Mare a fost decisiv pentru revelația ETO Gyor

Românii fac senzație în campionatul Ungariei. ETO Gyor, echipă nou promovată în prima ligă a reușit să se califice în Conference League. Este echipa românilor din Ungaria. Paul Anton, Claudiu Bumba și Deian Boldor joacă pentru ETO Gyor. Iar Claudiu Bumba, băimăreanul care și a făcut junioratul la Atletic 94 Satu Mare a fost omul decisiv la Gyor acesta fiind inclus în echipa ideală a sezonului 2024-2025 a primei ligi din Ungaria.

Este pentru a doua oară pentru Claudiu Bumba când acesta prinde echipa sezonului. Bumba a prins echipa sezonului 2021-2022 după un alt sezon de vis , când a terminat pe locul 2 cu Kisvarda. Acum Kisvarda a revenit în prima ligă după ce a câștigat sezonul diviziei secunde.

Gyor, orașul sportului

Surpriza din campionatul Ungariei s-a bazat pe români încă din sezonul trecut, când a reușit să promoveze. Au fost 6 români în liga secundă, iar ETO Gyor a renunțat la banii oferiți de federația maghiară pentru a folosi jucători autohtoni, pentru a le face loc jucătorilor români. Paul Anton și Claudiu Bumba au ajuns să fie printre căpitanii echipei.

La Gyor iată că în acest an nu doar echipa feminină de handbal a făcut senzație prin câștigarea Ligii Campionilor ci și cea de fotbal…

Bumba, golgheterul românilor din străinătate

Bumba se poate lăuda cu un sezon cu multe reușite personale. Mijlocașul stânga este fotbalistul român cu cele mai multe goluri, dintre toți românii care joacă în străinătate. Fotbalistul de 31 de ani are 10 goluri marcate și 7 pase decisive, în acest sezon. Bumba a fost decisiv pentru Gyor și în sezonul promovării, când a marcat 17 goluri și a oferit 10 pase de gol.

„Nimeni nu se aștepta la lucrul acesta (n.r. calificarea în cupele europene). Din primăvară nu avem nici o înfrângere. Sunt aici de ceva vreme, m-am acomodat foarte bine. Pentru mine, personal, am avut un sezon foarte bun și anul trecut și în ultimul sezon la Kisvarda am avut un sezon foarte bun, din punct de vedere al realizărilor și a performanței echipei. Mă simt bine, încerc să profit de ultimii ani pe care îi mai am de jucat, pentru că am ajuns și eu la o vârstă. A fost o conjunctură. Nu știu dacă m-am simțit mai bine în Ungaria decât în România. Din punct de vedere al performanțelor așa ar arăta, dar mereu m-am simțit OK și apreciat la cluburile unde am fost”, a povestit fostul jucător al lui Dinamo, la Prima Sport.

Bumba are parte de o scurtă vacanță pe care încearcă să și-o împartă acasă în România între București și Baia Mare.

”Pe 18 iunie ne și reunim. Scurtă vacanță pentru că ne așteaptă un sezon lung și dificil. Sper să avem un traseu cât mai lung în Conference League iar în campionat să avem un start bun. Vor fi echipe în Estul Ungariei, Debrecen, Nyirethaza, Miskolc , Kazincbarcika unde vom juca și poate vin și iubitorii fotbalului din Satu Mare să ne vadă la lucru!” ne-a transmis mijlocașul Claudiu Bumba.

Ferencvaros a câștigat campionatul în Ungaria cu 69 puncte urmată de Academia Puskas, 66puncte, Paks cu 57 și Gyor cu 53. Paks va juca în Europa League după ce a câștigat Cupa Ungariei după o finală electrizantă cu Ferencvaros. Au retrogradat Fehervar și Kecskemeti.