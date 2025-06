Competiții atractive și sute de participanți, în județ, la LUNA OLIMPICĂ!

Filiala Satu Mare a Academiei Olimpice Române a organizat și în acest an, așa cum ne-a obișnuit, o serie de acțiuni sub egida „Luna Olimpică”.

Cei care au luat primii startul au fost cei din Medieșul Aurit, participanți la acțiunea „Întrecerile olimpismului”. În jur de 80 de copii din comună s-au întrecut la fotbal, șah și tenis de masă.

Evenimentul cu numărul 2, denumit „Competiții sub deviza fair play-ului” a reunit la baza sportivă a Colegiului Național „Ioan Slavici” Satu Mare un număr de 180 de elevi dornici de mișcare. Ei au avut posibilitatea de a se distra jucând fotbal, baschet, tenis de masă, șah, badminton.

A venit apoi rândul liceenilor care și-au etalat cunoștințele teoretice despre olimpism. Este vorba de concursul „Cine știe olimpism câștigă”. Au fost prezente cinci echipaje.

Următorul popas a fost Sala „Ecaterina Both” pentru a urmări evoluția viitoarelor voleibaliste de la Liceul cu Program Sportiv Satu Mare, unde un număr de 40 de sportive au dovedit că voleiul are perspective frumoase în orașul nostru. Acțiunea s-a intitulat „Mica voleibalistă”.

Un concurs deosebit este cel ce poartă denumirea de „Pentatlon Olimpic Școlar pentru mileniul 3”. Elevii s-au întrecut la următoarele probe: alergare de viteză, săritura în lungime de pe loc, aruncarea la distanță a mingii de baschet, cunoștințe teoretice despre olimpism și o probă la alegere (dans, desen, recitare etc.).

Preșcolarii de la Grădinița nr. 2 din Satu Mare au fost îndrumați cu răbdare de elevii de la filiera pedagogică a Colegiului Național „Ioan Slavici”. Micuții s-au bucurat de o zi plină de joacă prin exerciții de educație fizică. Denumirea acțiunii a fost una pe măsură – „Vreau să fiu și eu olimpic”.

Sala de tenis de masă de sub tribuna străbunului stadion Olimpia s-a dovedit a fi aproape neîncăpătoare pentru numărul mare al celor prezenți (în jur de 60) la acțiunea „Paleta de aur”.

Nu se putea să nu se ofere posibilitatea de a se întrece și cei care iubesc ciclismul ca probă de îndemânare în cadrul acțiunii „Bicicleta olimpică”.

Clasicul cros olimpic de la Carei și-a găsit un loc foarte frumos de derulare în Parcul dendrologic. Concursul s-a bucurat de succes mai ales în rândul elevilor de școală primară și gimnazială.

Competiția de baschet „Inelul de argint” a fost rezervată atât elevilor de școală gimnazială, cât și liceenilor. A fost o întrecere viu disputată cu multe coșuri spectaculoase.

Un sport de mare tradiție în Satu Mare, scrima, s-a bucurat și în acest an de atenția filialei. A fost o încântare să îi privim pe viitorii mușchetari, care s-au întrecut în cadrul concursului „Spada de aur”.

Perioada dintre 23 mai și 17 iunie a fost, după cum se poate vedea, plină de evenimente. A fost frumos, a fost plăcut să vezi atâtea chipuri bucuroase, bucurie provocată atât de mirajul întrecerilor, cât și de premiile oferite de Comitetul Olimpic și Sportiv Român prin Academia Olimpică Română; este vorba despre diplome, medalii, fanioane, șepcuțe, ochelari de soare, toate cu însemne olimpice.

Felicitări tuturor participanților și mulțumiri celor care s-au implicat în organizare