Festival fotbalistic la prima ediție a Cupei Someșul

La sfârșitul săptămânii trecute, la stadionul Someșul din Satu Mare am avut parte de un adevărat festival fotbalistic.

Clubul Viitorul Someșul Satu Mare a organizat prima ediție a Cupei Someșul , competiție rezervată grupelor de copii născuți în 2014-2015-2016.

La grupa 2016 au fost 16 echipe înscrise împărțite în trei grupe.

Grupa A: CFR Cluj, Academia Partium SM, Dinamic Oradea, CSM Olimpia Satu Mare și Il Calcio Satu Mare.

Grupa B: Viitorul Someșul SM, CFR Cluj II, SC Fotbal Liviu Feraru Șimleu, Viitorul Gherla și Fabrica de Campioni II Baia Mare.

Grupa C: Fabrica de Campioni Baia Mare, Viitorul Gherla II, CS Primavera SM, IL Calcio SM, Dinamic Oradea II.

La grupa 2014-2015 au fost 13 echipe repartizate în două grupe.

Grupa A: CFR Cluj Napoca, Il Calcio SM, Il Calcio 2014, CSM Olimpia SM, Primavera SM, Lupii Oașului.

Grupa B: Viitorul Someșul SM, Il Calcio II, Silvania Șimleu Silvaniei, Villam Cluj, Kinder Borg Negrești Oaș. Primavera SM II, Galaxy Satu Mare.

La grupa 2014/2015 a câștigat Il Calcio 2014 care a jucat finala cu Willam Cluj , scor 4-2

În finala mică au ajuns CS Olimpia Satu Mare și Il Calcio 2015 scor 3-2

Gazdele de la Viitorul Somesu Satu Mare au avut o evoluție bună ca am avut evolutir bună cu un real progres pentru copii având in vedere ca la club sunt doar la a inceput de drum cu grupele.

La grupa 2018 a castigat Academia Bogdan Andone Aiud care a castigat in finala 5-2 cu CS Ruscova MM

La categoria 2017 s-a impus Academia Partium Satu Mare care a trecut în finală de Il Calcio 2

În fnala mică , Viitorul Someșul -Primavera SM 2-3

Iar la categoria de varstă 2017 , Viitorul Someșul a dat si cel mai bun jucator , pe Corodan Matei .

La 2016 finala a fost castigată de Academia Partium care a trecut in finala de Academia Danut Sabou Maramureș cu 2-1

Felicitări organizatorilor, lui Sorin petric și antrenorilor de la Viitorul Someșul , Iuhas Cosmin Și Giovani Cosma.